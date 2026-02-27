استقرار أسعار الذهب

استقر الذهب بشكل عام اليوم الجمعة، إذ أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 5192.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش. ⁠وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى ​في ثلاثة أشهر خلال اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 89.73 دولار للأوقية، وتتجه لتحقيق مكاسب 6.1 بالمئة خلال الشهر. وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 5.2 بالمئة إلى 2260.09 دولار ​للأوقية، وهو أعلى مستوى في أربعة أسابيع، بينما زاد البلاديوم ​2.3 بالمئة إلى 1825.29 دولار.