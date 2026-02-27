السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهب
27 فبراير 2026 12:03

استقر الذهب بشكل عام اليوم الجمعة، إذ أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر.

 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 5192.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش. ⁠وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى ​في ثلاثة أشهر خلال اليوم.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 89.73 دولار للأوقية، وتتجه لتحقيق مكاسب 6.1 بالمئة خلال الشهر. وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 5.2 بالمئة إلى 2260.09 دولار ​للأوقية، وهو أعلى مستوى في أربعة أسابيع، بينما زاد البلاديوم ​2.3 بالمئة إلى 1825.29 دولار.

 

