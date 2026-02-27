«كهرباء دبي» وولاية سارلاند الألمانية تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة النظيفة

دبي (الاتحاد)

بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي يورغن باركه، وزير الاقتصاد والابتكار والرقمنة والطاقة ونائب رئيس وزراء ولاية سارلاند الألمانية، سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.

وسلط اللقاء، الذي جرى بمقر الهيئة بحضور المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية بجانب عدد من مسؤولي الهيئة، الضوء على حرص كل من دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية على تسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، وتعزيز الابتكار في التقنيات النظيفة، وتوسيع آفاق الشراكات الداعمة للعمل المناخي والنمو الاقتصادي المستدام.

كما استعرض معالي الطاير أبرز مشاريع الهيئة ومبادراتها الإستراتيجية التي تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة وحلول الاقتصاد الأخضر.

وتحدث معاليه عن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، والذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، فيما يؤدي المجمع دوراً محورياً في تحقيق إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

كما سلّط معاليه الضوء على مشروع الهيدروجين الأخضر الرائد الذي نفذته الهيئة في المجمع، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.

ويدعم المشروع جهود البحث والتطوير، ويستكشف إمكانات استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود نظيف في قطاعات النقل والصناعة إضافة إلى تخزين الطاقة، بما يسهم في تطوير اقتصاد هيدروجيني مستدام.

وأكد معالي الطاير، أن هيئة كهرباء ومياه دبي تواصل تبني أحدث التقنيات في مجالات الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية، وتخزين الطاقة، والتحول الرقمي، بما يعزز الكفاءة والاعتمادية والاستدامة في جميع عملياتها، مجدّدا التزام الهيئة بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتسريع وتيرة الابتكار في حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.

من جانبه، أشاد باركه بالأهداف الطموحة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة، وبالدور الريادي للهيئة في تنفيذ مشاريع كبرى للطاقة المتجددة.