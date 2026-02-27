السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الإمارات للألمنيوم» تحصل على تمويل بقيمة 5 مليارات دولار

«الإمارات للألمنيوم» تحصل على تمويل بقيمة 5 مليارات دولار
27 فبراير 2026 14:56

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن إتمام اتفاقية تمويل بالدين متعددة الشرائح بقيمة 5 مليارات دولار.
وتدعم هذه الصفقة المبادرات الاستراتيجية للشركة من خلال تعزيز السيولة وتوفير مزيد من المرونة المالية لتنفيذ الخطط طويلة الأجل، إلى جانب تعزيز الميزانية العمومية وتحسين هيكل استحقاقات الديون.
ويجمع هذا التمويل بين التسهيلات التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتم ترتيبه بالتعاون مع مجموعة تضم 21 مؤسسة إقليمية ودولية رائدة، وشمل قروضاً لأجل وتسهيلات ائتمانية متجددة بآجال استحقاق تصل إلى خمس سنوات.
وشهد التمويل إقبالاً كبيراً من مؤسسات مالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، حيث تجاوز الطلب حجم التسهيلات المطروحة.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: نواصل في الإمارات العالمية للألمنيوم تركيزنا على تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا من خلال تعزيز كفاءة هيكل رأس المال، ويعكس حصولنا على هذا التمويل ثقة المؤسسات المصرفية الدولية في الجدارة الائتمانية للشركة وتميزها التشغيلي واستراتيجيتها للنمو المستدام على المدى الطويل.
وستستخدم الشركة عائدات هذا التسهيل لإعادة تمويل الديون القائمة ودعم مبادراتها الاستراتيجية.

الإمارات العالمية للألمنيوم
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
علوم الدار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
اليوم 19:51
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
الرياضة
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©