«سياحة 365» تُشارك في معرض بورصة برلين العالمي للسفر والسياحة

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك شركة «سياحة 365» الذراع السياحية لمجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، في معرض بورصة برلين العالمي للسفر والسياحة 2026، الفعالية السياحية الأبرز عالمياً، والمقرر انعقاده في الفترة من 3 إلى 5 مارس 2026 وذلك من خلال جناح يستعرض باقة من خدماتها السياحية الاستثنائية وحلولها السفرية المصممة خصيصاً لاستقطاب الزوّار القادمين إلى أبوظبي ودولة الإمارات.

ويُعدّ المعرض المحطة الأهم التي يلتقي فيها كبار المتخصصين في صناعة السياحة والسفر على المستوى الدولي لتبادل الخبرات وإرساء الشراكات الإستراتيجية، والاطلاع على أحدث المستجدات التي تشهدها هذه الصناعة المتطورة.

وستسلط «سياحة 365» الضوء خلال المعرض على خدماتها بوصفها شركة إدارة وجهات سياحية وحلول سفر متكاملة في أبوظبي وسائر إمارات الدولة، إلى جانب خدماتها المتخصّصة كمشغّل سياحي في الأسواق الأوروبية، بهدف توفير تجارب سياحية فريدة للزوار.

ويقع جناح «سياحة 365» ضمن جناح دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الذي يجمع نخبة من أبرز معالم العاصمة السياحية في الإمارة، وفي مقدمتها جامع الشيخ زايد الكبير، وجزيرة السعديات، ومتحف اللوفر أبوظبي، وغيرها من المعالم الثقافية والترفيهية المتنوعة.

وتهدف مشاركة «سياحة 365» إلى استقطاب شرائح جديدة من الزوّار، وتحفيزهم على إطالة إقامتهم في العاصمة أبوظبي، وتعزيز عودتهم المتكررة من خلال تقديم تجارب لا مثيل لها.

وتمتلك «سياحة 365» حضوراً كبيرا في السوق الألمانية عبر شركتها التابعة «كابيتال للعطلات» العاملة في برلين، مما يجعل ألمانيا سوقاً إستراتيجياً بالغ الأهمية.

وتشهد إمارة أبوظبي تصاعداً ملحوظاً في إقبال السائحين الألمان للسفر إليها وقضاء أوقاتاً استثنائية، مدفوعاً بما تزخر به العاصمة من تجارب ترفيهية وثقافية وترويحية متنوعة.

ومن هذا المنطلق، تسعى «سياحة 365» من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعزيز مكانتها في الأسواق التقليدية كألمانيا، مع استكشاف آفاق جديدة في الأسواق الناشئة.

وتتماشى «سياحة 365» مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، الرامية إلى زيادة أعداد الزوّار سنوياً من 24 مليون زائر عام 2023 إلى 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030.