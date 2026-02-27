«دبي للسلع» يُطلق إطاراً منظماً لدعم الملكية الفكرية

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن خططه لإطلاق إطار منظم لدعم الملكية الفكرية (IP) للشركات المسجلة فيه.

وسترتكز المبادرة ضمن منظومة «فين إكس» المتنامية، حيث ستوفّر للأعضاء وصولاً سلساً إلى خدمات دعم براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر، إضافة إلى خدمات استشارية متكاملة في مجال الملكية الفكرية، وذلك عبر شراكات منتقاة مع أبرز مكاتب الاستشارات القانونية والمتخصّصة في هذا المجال.

ويعكس هذا التوجه التحوّل العالمي المتسارع نحو رأس المال غير الملموس، فبحلول نهاية عام 2025، شكّلت الأصول غير الملموسة نحو 92% من القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، ما يؤكد تحولاً هيكلياً في كيفية خلق الشركات للقيمة وحمايتها وتوسيع نطاقها.

ومع استمرار مركز دبي للسلع المتعددة في استقطاب شركات التكنولوجيا، ومطوري الذكاء الاصطناعي، ومبتكري تقنيات الويب 3، ومنصات التكنولوجيا المالية، والشركات الإبداعية، وشركات التجارة العالمية، تزايد الطلب بشكل ملحوظ على حلول منظمة لحماية الملكية الفكرية وتسويقها.

وبموجب الإطار المقترح، سيعمل مركز دبي للسلع المتعددة كميسّر ضمن المنظومة، لربط الشركات العاملة فيه بخبراء معتمدين في مجالات، تنسيق تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية، ودعم تسجيل حقوق النشر، وهيكلة وإدارة محافظ الملكية الفكرية، والاستشارات المتعلقة بالترخيص والتسويق التجاري، وتقييم الملكية الفكرية لدعم جاهزية الشركات للاستثمار وجمع رأس المال.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: شهد الاقتصاد العالمي تحولاً هيكلياً باتت فيه القيمة تمتد إلى ما هو أبعد من الأصول المادية لتشمل الأفكار، والخوارزميات، والعلامات التجارية، والابتكار، وفي مركز دبي للسلع المتعددة، واصلنا بناء منظومات متخصّصة حول القطاعات الناشئة، من الكريبتو والألعاب إلى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، ويُعد دعم الملكية الفكرية المنظم التطور المنطقي التالي.

وأضاف: مساعدة الشركات على حماية ملكيتها الفكرية وتسويقها تعزّز من قيمة الشركات، وترفع ثقة المستثمرين، وتفتح مسارات جديدة للوصول إلى رأس المال، ومن خلال منظومة «فين إكس»، ومنظومتنا الأوسع في التجارة والسلع، نعمل على ترسيخ مكانة مركز دبي للسلع المتعددة كبيئة سيادية تجريبية لرأس المال الفكري.

وقامت دولة الإمارات بتحديث إطارها التشريعي وأطلقت 11 مبادرة وطنية في مجال الملكية الفكرية تهدف إلى تسريع إجراءات التسجيل وتعزيز مسارات التسويق التجاري.

وسيكمّل إطار دعم الملكية الفكرية الذي يطلقه مركز دبي للسلع المتعددة هذه الجهود الوطنية، مع تعزيز مقوماته التنافسية لأكثر من 26,000 شركة تعمل ضمن منظومته.

