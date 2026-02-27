السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

مؤشر نيكي الياباني يغلق عند مستوى قياسي ويسجل أكبر مكاسب شهرية منذ أكتوبر

لوحة تعرض مؤشرات الأسهم خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
28 فبراير 2026 02:06

طوكيو(رويترز) 

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند مستوى قياسي مرتفع أمس، مسجلاً أكبر مكاسب شهرية له منذ أربعة أشهر، وسط رهان المستثمرين على قوة أرباح الشركات.
وعكس ​المؤشر نيكي مسار الخسائر الذي شهده في وقت مبكر من الجلسة ليغلق مرتفعاً 0.16% عند 58850.27 نقطة.
وبالنسبة للأداء الشهري قفز المؤشر 10.4% ⁠في فبراير، وهو أقوى أداء شهري له منذ أكتوبر 2025.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.5% إلى 3938.68 نقطة، كما قفز 10.4% خلال الشهر مسجلا أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر 2020.
وقال هيروياسو ‌موري، رئيس قسم الأبحاث في أوكاتشي سيكيوريتيز: أصبحت السوق حذرة ‌إزاء الارتفاع السريع مع اقتراب المؤشر نيكي من علامة 60 ألف، لكن المستثمرين متفائلون بشأن معدل نمو أرباح الشركات في اليابان الذي ​سيزيد على 10% في السنة المالية المقبلة.
وارتفع سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.62%، مما أسهم بشكل كبير في ارتفاع المؤشر نيكي.
وقفز سهم سوني جروب 7.2% مانحاً دفعة كبيرة للمؤشر توبكس. وارتفعت أسهم شركات البرمجيات، التي تعرضت في الآونة الأخيرة لضغوط بيع بسبب المخاوف من الاضطرابات المرتبطة بالذكاء ​الاصطناعي، وصعدت أسهم كل من ‌نومورا ⁠ريسيرش وإن.إي.سي بنحو 5%. 

مؤشر نيكي
مؤشر نيكي الياباني
أسواق الأسهم
اليابان
طوكيو
أسواق المال
