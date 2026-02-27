السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للشهر السابع على التوالي

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للشهر السابع على التوالي
28 فبراير 2026 02:06

رويترز (لندن)

استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير أمس، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للشهر السابع على التوالي، بسبب حالة الضبابية المحيطة بسياسات الرسوم ​الجمركية الأميركية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 5181.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0837 بتوقيت جرينتش. وارتفع سعره 6.5% منذ ⁠بداية فبراير ليحقق مكاسب بلغت 58% في سبعة أشهر. 
وارتفعت ​العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.1% إلى ​5198.10 ‌دولار. وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية ⁠لأجل 10 ​سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال اليوم، مما أدى إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.
وقالت سوني كوماري المحللة لدى «إيه.إن.زد»: هناك عاملان يدعمان الذهب، أولاً حالة الضبابية بشأن الرسوم ‌الجمركية الموجودة في السوق حالياً، وثانياً، الوضع بين إيران والولايات ‌المتحدة.
وبدأت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء تحصيل رسوم جمركية جديدة فرضتها على الواردات العالمية بنسبة 10% ​لفترة مؤقتة، وقال الممثل التجاري ‌الأميركي ⁠جيمسون جرير إن ‌هذه النسبة سترتفع إلى 15% ‌على بعض الدول.
 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 89.87 دولار للأوقية، وتتجه لتحقيق مكاسب بنسبة 6.2% خلال الشهر.

الذهب
أسعار الذهب
تعاملات الذهب
سعر الذهب
