19.4 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية خلال فبراير

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية خلال شهر فبراير الحالي، بنحو 19.4 مليار درهم، بعد مكاسب سوقية بنحو 16.35 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي، ونحو 3 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال شهر فبراير نحو 51.89 مليار درهم بعد تداول أكثر من 13.5 مليار سهم خلال 864 ألفاً و292 صفقة. وجاء تحسّن الأداء خلال شهر فبراير بدعم من عمليات شراء الأجانب في كلا السوقين وبمحصلة إجمالية جاوزت 2.05 مليار درهم موزّعة بواقع 1.257 مليار درهم صافي (شراء) في سوق أبوظبي و797 مليون درهم صافي شراء في دبي. كما عزّزت مشتريات المؤسسات المالية الأداء، حيث جاءت بمحصلة إجمالية 1.79 مليار درهم صافي شراء بواقع 1.139 مليار درهم في سوق أبوظبي و658 مليون درهم في سوق دبي.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الشهرية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة شراء الأجانب (غير العرب)، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 1.59 مليار درهم. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 13.63 مليار درهم خلال شهر فبراير، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 12.043 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 99.38 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 239.6 مليون درهم. وبذلك تصبح محصلة تعاملات الأجانب الإجمالية من مختلف الجنسيات 1.257 مليار درهم صافي (شراء).

واستحوذ الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي خلال شهر فبراير، حيث بلغت محصلة تعاملاتهم (بيع) بقيمة 1.257 مليار درهم وذلك بعد عمليات شراء بقيمة 16.14 مليار درهم وعمليات بيع بقيمة 17.4 مليار درهم وليستحوذ الإماراتيون على نسبة 53% من قيمة التداول الإجمالية و54.5% من كمية التداول الإجمالية.

وفيما يخصّ الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 1.139 مليار درهم كمحصلة (شراء) بعد شراء بقيمة 24.75 مليار درهم ومبيعات بقيمة 23.61 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيعاً) بقيمة 1.8 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 1.7% ليصعد بمقدار 172.2 نقطة، ويغلق عند مستوى 10453.88 نقطة، مقارنة مع 10281.76 نقطة. وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الشهر 10755.36 نقطة، في حين سجل المؤشر العام أدني مستوى عند 10269.9 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الشهر، ارتفاع أسعار أسهم 58 شركة مقابل تراجع أسعار 54 شركة، فيما أغلقت 17 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 521 ألفاً و375 صفقة خلال الشهر الماضي، تم من خلالها تداول 7.91 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 31.62 مليار درهم. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 3 مليارات درهم، لتبلغ في نهاية الشهر 3.137 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.134 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب خلال شهر فبراير بلغت 11.39 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 10.6 مليار درهم، ليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 797.86 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام الإماراتيون بشراء أسهم في السوق بقيمة 8.87 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 9.66 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 797.86 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 658.56 مليون درهم، كمحصلة (شراء) بعد عمليات شراء بقيمة 11.62 مليار درهم ومبيعات بقيمة 10.96 ملياراً. وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الشهر 719.7 مليون درهم كمحصلة (بيع).

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 68.14 نقطة وبنسبة 1% عند مستوى 6503.5 نقطة يوم أمس مقارنة مع 6435.36 نقطة بنهاية الشهر السابق. وبلغ أعلى مستوى للمؤشر العام خلال الشهر 6785.48 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الشهر 6417.04 نقطة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية 20.27 مليار درهم بعد تداول 5.589 مليار سهم خلال 342 ألفاً و917 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 15.35 مليار درهم لتبلغ 1.079 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.062 تريليون بنهاية الشهر السابق.