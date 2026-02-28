31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025

دبي (الاتحاد)

عزّزت هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال العام 2025، «عام المجتمع» في دولة الإمارات، آفاق عملها في مجال المسؤولية المجتمعية، وقدّمت مساهمات إنسانية واسعة النطاق، وأطلقت مبادرات تطوعية داخل دبي وخارجها.

وأسهمت الهيئة في إثراء مجتمع دبي النابض بالحياة وتوطيد أواصر التعاون والتكافل والتلاحم وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال المبادرات والبرامج والفعاليات التي نظّمتها ودعمتها، وأتاحت الهيئة المزيد من فرص العمل التطوعي والإنساني، ووسّعت آفاق تمكين النمو الشامل والمستدام لجميع فئات المجتمع.

وأطلقت الهيئة 496 مبادرة مجتمعية محلياً وعالمياً بين عامي 2013 و2025، وذلك عبر شراكات استراتيجية شاملة، سجّل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 470,270 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفادت منها العديد من الدول حول العالم. وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 95% خلال العام 2025.

وخلال عام 2025، أطلقت الهيئة 31 مبادرة مجتمعية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نلتزم في الهيئة بتوطيد الروابط المجتمعية، وترسيخ المسؤولية المشتركة في بناء وطننا، وتوفير بيئة متكاملة تتيح التفاعل والتعاون بين مختلف المعنيين، بما يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات والمجتمع، ويدفع عجلة التقدم الجماعي، ويضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً للجميع، ونحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفق إطار واضح للعمل المؤسسي المتكامل لخدمة المجتمع وإسعاده.

ساهمت هيئة كهرباء ومياه دبي بمبلغ 20 مليون درهم دعماً لحملة «وقف الأب»، كما أطلقت حملة «مير الخير الرمضاني» المجتمعية 2025 بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية بعجمان. وأثمرت إسهامات موظفي الهيئة وموظفي شركة «ماي دبي» عن جمع 409 صناديق من المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية.

إلى جانب ذلك، نظّمت الهيئة باقة من الفعاليات التوعوية لتعزيز الاستهلاك المسؤول والتلاحم المجتمعي وتحفيز استخدام الخدمات الرقمية لتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه. وشاركت الهيئة في فعالية اليوم القرآني التي نظّمتها مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وانسجاماً مع جهودها لتعزيز استدامة أشجار القرم، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، بتنظيم 11 فعالية خلال الفترة من فبراير 2023 إلى ديسمبر 2025. وأثمرت الفعاليات عن زراعة 13,950 شجرة قرم في محميّة جبل علي البحرية.

ونظّمت هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال صيف عام 2025، مجموعة من البرنامج التدريبية لطلاب الجامعات والمدارس. إضافة إلى ذلك، نظّمت الهيئة المخيم الصيفي لأصحاب الهمم والأيتام وأبناء الموظفين 2025 بمشاركة 64 طالباً وطالبة.

كذلك أقامت الهيئة الدورة السادسة عشرة من مخيّمها الصيفي «مهندس المستقبل»، بمشاركة ثلاثين طالباً وطالبة من أبناء موظفي الهيئة، الذين تراوحت أعمارهم بين 10 و12 عاماً.

علاوة على ذلك، نظّمت الهيئة محاضرات توعوية حضورية وافتراضية لطلاب المدارس والجامعات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وإمارة دبي. وفي يوم الطفل الإماراتي، أقامت الهيئة فعاليات تعليمية وتثقيفية وترفيهية مختلفة في مراكز رعاية الطفل (الحضانات) الخمس التابعة لها.