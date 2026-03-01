الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تباين أداء أسواق المال العالمية الأسبوع الماضي

متعاملون ببورصة نيويورك (أ ف ب)
1 مارس 2026 04:45

أحمد عاطف (القاهرة)

تباين أداء الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع المنتهي، في ظل استمرار حالة الحذر بين المستثمرين بسبب تطورات ملف الذكاء الاصطناعي ومعركة الرسوم الجمركية، إضافة إلى التأثر ببيانات اقتصادية أميركية، والتطورات السياسية الأخيرة.
وأنهت مؤشرات وول ستريت تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي، مع تعرُّض أسهم التكنولوجيا لضغوط واضحة، إلى جانب بيانات مؤثرة لمؤشر أسعار المنتجين الذي جاء أعلى من المتوقع.
وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض أسبوعي بنسبة 0.3%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1.3% خلال الأسبوع، مع ضغوط في أسهم الصناعات والخدمات المالية. وسجّل مؤشر ناسداك المركّب ترجعاً أسبوعياً بنحو 0.8%، مع استمرار تقلبات أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ويعكس الأداء الأميركي استمرار قلق المستثمرين من احتمالات بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، خاصة بعد صدور بيانات تضخم أعلى من التوقعات، مما دفع المتعاملين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية.
وأظهرت البورصات الأوروبية أداءً أفضل، مقارنة بوول ستريت، مدعومة بالبيانات المالية للشركات، والتي جاءت إيجابية على العكس من توقعات تأثير التعريفات الجمركية سلباً عليها. 
وارتفع مؤشر يورو ستوك 600 بنسبة 0.7% على مستوى أسبوعي، وبنفس النسبة صعد مؤشر داكس الألماني، مدعوماً بأداء قوي لأسهم الصناعات والتكنولوجيا. وواصل مؤشر فوتسي 100 البريطاني تحقيق مكاسب قوية وارتفع بنسبة 2.1% بعد نتائج شركات قوية، فيما تحرّك كاك 40 الفرنسي إيجابياً وأنهى الأسبوع مرتفعاً بنحو 1%.
وبحسب محللين، فإن الأداء الإيجابي المستمر في الأسابيع الأخيرة في أوروبا قد يستمر خلال الفترة القادمة، وتحديداً في أسهم الصناعات، نظراً لمخاوف المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي غير المستقرة في الآونة الأخيرة.
كما تباين أداء الأسواق الآسيوية، مع ميل عام للارتفاع في بعض البورصات الرئيسية، وحقق مؤشر نيكاي 225 الياباني قفزة في المكاسب الأسبوعية بنسبة 3.3% وكسر حاجز 95 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، تزامناً مع تراجع رهانات رفع الفائدة باليابان، إلى جانب دعم أسهم التكنولوجيا مدعومة بالنتائج الفصلية القوية لشركة نفيديا. وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ على أساس أسبوعي بنسبة 0.6% متأثراً بنتائج مالية ضعيفة لشركات التكنولوجيا الرئيسية. 
ومن المنتظر أن تتأثر أسواق العالمية بعدة أحداث رئيسية، أبرزها الضربات العسكرية بين أميركا وإيران، كما يترقب المستثمرون عدة بيانات أميركية مهمة، منها تقرير الوظائف ومعدل البطالة ومخزونات الغاز الطبيعي.
كما ينتظر المستثمرون تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لمعرفة توجهات أسعار الفائدة.

أخبار ذات صلة
إغلاق مؤقت لناسداك دبي اليوم وغداً
إغلاق أسواق المال في الإمارات يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 مارس
الرسوم الجمركية
الأسواق المالية
أسواق المال العالمية
الذكاء الاصطناعي
الأسواق المالية العالمية
أسواق المال
آخر الأخبار
مطار زايد الدولي
علوم الدار
"مطارات أبوظبي": استئناف العمليات التشغيلية في مطار زايد الدولي بشكل محدود
اليوم 19:54
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
الرياضة
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
اليوم 19:37
شعار وزارة الدفاع
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة
اليوم 19:37
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
الرياضة
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
اليوم 19:30
الكاتبة العمانية مريم عبدالله مبارك
التعليم والمعرفة
عمانيان وإماراتي يفوزون بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي
اليوم 19:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©