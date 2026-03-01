رئيس الخدمات المالية في «الرمز كوربوريشن» لـ «الاتحاد»: الإمارات مركز مالي عالمي في قطاع إدارة الأصول

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



أكد هيثم عضيمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المالية في شركة «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير»، المدرجة في سوق دبي المالي، أن دولة الإمارات تُعدّ من أهم المراكز المالية في العالم في قطاع إدارة الأصول، موضحاً أن ذلك أسهم في مواصلة أعمال إدارة الأصول لدى المجموعة تحقيق أداء قوي، لترتفع الأصول تحت الإدارة بنسبة 100% خلال عام 2025، مسجلةً عاماً قياسياً، مما يعكس التطوير المستمر في الخدمات وتوسّع حلول الاستثمار المقدمة.

وقال عضيمة لـ «الاتحاد» إن الشركة توسّع حضورها الإقليمي عبر محطات استراتيجية رئيسية، شملت تعيينها من قبل بورصة البحرين مستشاراً مالياً لمبادرة تطوير سوق رأس المال، إلى جانب حصولها على تكليف جديد لصناعة السوق في سلطنة عُمان بهدف تعزيز سيولة السوق، مؤكداً أن «الرمز» تساهم في دعم وتشكيل مشهد أسواق رأس المال المتطور في دول مجلس التعاون الخليجي، ولتؤكد التزامها بمواصلة الدور الريادي في الأسواق الإقليمية، عبر تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ أعلى معايير النزاهة في الأسواق التي تعمل بها.

وأشار إلى أن هذه التطورات مجتمعةً تفتح آفاقاً واسعة لفرص أعمال ونمو مستقبلي.





وقال: التوسع الإقليمي للشركة يستند إلى نموذج أعمال قوي قائم على أطر حوكمة فعالة، وقدرات متطورة في التداول الخوارزمي، ومن خلال تحسين تدفق الأوامر، وتعزيز شفافية التسعير، والحدّ من التقلبات، يتم تعزيز كفاءة السوق، مع ضرورة الالتزام الراسخ بأعلى معايير النزاهة والممارسات المسؤولة، منبهاً إلى ضرورة توافر فريق عمل يتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية، إلى جانب اعتماد أحدث التقنيات والابتكارات.

ووفقاً لـ عضيمة، فإنه في ظل بيئة عالمية تتسم بالتغير المستمر وحالة عدم اليقين، تواصل «الرمز» التركيز على الفرص التي تمتلك فيها ميزة تنافسية واضحة وتحقق من خلالها عوائد تراكمية.

وأعلن عضيمة أن الشركة ستواصل الاستثمار في توسيع المتجر المالي الرقمي، وتعزيز قدرات إدارة الأصول، وتطوير أنشطة صناعة السوق.

وأضاف: واصل «المتجر المالي الرقمي» للمجموعة توسّعه السريع، مع تعزيز تجربة العملاء من خلال الأتمتة والرؤى المعتمدة على البيانات والتصميم السلس.

وأوضح أن ذلك التوسع أسهم في تحقيق نمو بنسبة 388% في الإيرادات عبر القنوات الرقمية، وزيادة بنسبة 43% في محافظ العملاء، وارتفاع بنسبة 61% في تسجيلات العملاء الجدد عبر المنصة، منوهاً بأن أدوات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول التمويل المتكاملة، والاتصال بالأسواق العالمية، عزّزت مستويات التفاعل وسهولة الاستخدام، ما توّج بحصول الرمز على جائزة «منصة التداول الأكثر ابتكاراً» ضمن جوائز Finance Middle East لعام 2025.



صناعة السوق

وقال عضيمة، أن «الرمز» عزّزت مكانتها كأحد روّاد صناعة السوق إقليمياً، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 63% خلال العام الماضي، مدفوعةً بالتوسع الإقليمي، بما في ذلك الحصول على تكليفات إقليمية بارزة في كلٍّ من عُمان والبحرين، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 159.4 مليون درهم بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق.

وتابع: ارتفع صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 201% ليبلغ 52.9 مليون درهم، وارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 202% إلى 48.2 مليون درهم، موضحاً أن صافي دخل العمولات ارتفع بنسبة 86% خلال العام.

وأوضح عضيمة أنه بدعم من إطار استثماري منضبط، حققت محافظ الأسهم المدرجة عائداً صافياً بنسبة 13.4% خلال العام، متفوّقةً على المؤشرات المرجعية ومواصلةً البناء على العائد القوي البالغ 15.6% الذي تم تحقيقه في عام 2024.

وأكد عضيمة، نمو رسوم إدارة الأصول بنسبة 101% خلال العام 2025.



خدمات مالية

تُعدّ «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير»، مؤسسة مالية من روّاد الخدمات المالية الرقمية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك إدارة الأصول وتمويل الشركات، والوساطة المالية والتداول بالهامش، وصناعة السوق، وتوفير السيولة، وإدارة الطرح العام والأبحاث المالية.