"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 2 مارس

أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن استمرار تأثر عملياتها التشغيلية نتيجة إغلاقات المجال الجوي في المنطقة، مؤكدة تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى أبوظبي حتى الساعة الثانية فجرا بتوقيت دولة الإمارات يوم الاثنين الموافق 2 مارس.

ودعت الشركة المسافرين المقرر سفرهم خلال هذه الفترة إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار، مع ضرورة التأكد من تحديث بيانات الاتصال المسجلة في حجوزاتهم لضمان تلقي الإشعارات المتعلقة بأي تغييرات.

وأوضحت الاتحاد للطيران أن المسافرين الذين يحملون تذاكر صادرة في أو قبل 28 فبراير 2026، وكانت تواريخ سفرهم الأصلية حتى 2 مارس 2026، يمكنهم إعادة الحجز مجانا على رحلات تشغّلها الشركة حتى موعد أقصاه 15 مارس 2026.

كما أشارت إلى أن المسافرين على الرحلات التي أُلغيت يمكنهم طلب استرداد كامل لقيمة التذاكر عبر موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال وكلاء السفر، بينما يتعين على من قاموا بالحجز عبر وكلاء التواصل مباشرة مع وكلائهم.

ولفتت الشركة إلى أنها تشهد حاليا حجما مرتفعا من الاتصالات، ما قد يؤدي إلى تأخر الردود على مكالمات العملاء لفترة أطول من المعتاد، مؤكدة أن الوضع لا يزال متغيرا وقد تطرأ تعديلات على جداول الرحلات في وقت قصير.

وأكدت الاتحاد للطيران أنها تواصل التنسيق بشكل وثيق مع الجهات المعنية، وستستأنف عملياتها التشغيلية الاعتيادية فور تحسن الظروف والسماح بذلك، مشددة على أن سلامة المسافرين والموظفين تبقى على رأس أولوياتها، معربة عن اعتذارها عن الإزعاج وتقديرها لتفهم العملاء.

