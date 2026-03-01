طيران الإمارات: تعليق مؤقت لجميع العمليات من وإلى دبي

نظرًا لإغلاق المجال الجوي، أعلنت طيران الإمارات عن تعليق جميع رحلاتها من وإلى دبي مؤقتًا حتى الساعة 15:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، من يوم الاثنين 2 مارس، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة حرصًا على السلامة.

وأوضحت الشركة أنه بإمكان المسافرين الذين لديهم حجوزات للسفر قبل أو في 5 مارس الاختيار بين إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى وجهتهم الأصلية خلال مدة تصل إلى 20 يومًا من تاريخ السفر المحدد، أو طلب استرداد قيمة التذكرة.

ودعت العملاء الذين أتمّوا حجوزاتهم عبر وكالات السفر إلى التواصل مباشرةً مع وكالاتهم، فيما طلبت من الذين حجزوا عبرها مباشرةً التواصل مع مكاتبها أو قنواتها الرسمية لاستكمال الإجراءات.

كما حثّت طيران الإمارات جميع المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، مؤكدة أهمية تحديث بيانات الاتصال عبر الرابط:

http://emirat.es/managebooking لضمان استلام آخر المستجدات المتعلقة بالرحلات.

وأشارت الشركة إلى أنها تتابع التطورات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة، معربةً عن اعتذارها للمسافرين المتأثرين بهذه الاضطرابات، ومؤكدةً في الوقت ذاته أن سلامة وأمن الركاب وأطقم العمل تبقى على رأس أولوياتها.