116 مليون مسافر عبر الناقلات الوطنية في 2025

رشا طبيلة (أبوظبي)



سجلت الناقلات الوطنية أداء قياسياً في 2025 في مختلف المؤشرات، لتنقل نحو 116 مليون مسافر، في وقت سجلت أرباحاً وإيرادات قياسية، بحسب رصد «الاتحاد» لبيانات الناقلات الوطنية الأربع، الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، والعربية للطيران، وفلاي دبي، للعام 2025.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، استقبلت مطارات الإمارات 158 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو %6.7 مقارنة بعام 2024، في وقت سجلت فيه أكثر من مليون حركة جوية بنمو %6.8، وبالتالي فإن حصة الناقلات الوطنية من إجمالي المسافرين عبر مطارات الدولة نحو %73.4.

كشفت «الاتحاد للطيران» مؤخراً عن تحقيق أقوى أداء مالي وتشغيلي في تاريخها ضمن نتائجها السنوية لعام 2025، مسجّلةً عامها الرابع على التوالي من الربحية. ونقلت «الاتحاد للطيران» 22.4 مليون مسافر خلال عام 2025 مقارنة مع 18.5 مليون مسافر في 2024، محققةً نمواً استثنائياً في السعة التشغيلية بنسبة 21% على أساس سنوي، حيث بلغت السعة المقعدية المتاحة لكل كيلومتر 111.5 مليار.

وحققت الناقلة أرباحاً بلغت 2.6 مليار درهم، بعد احتساب الضريبة (698 مليون دولار)، بنمو قدره 47 % على أساس سنوي، فيما تحسّن هامش الربح ليصل إلى 8.4 %، أي ما يفوق ضعف متوسط هامش صافي الربح في قطاع الطيران العالمي البالغ 3.9 %، وفقاً لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، الصادرة في ديسمبر 2025، وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 30.7 مليار درهم «8.4 مليار دولار»، مدفوعاً بالتوسع القوي في قطاعي المسافرين والشحن.

وارتفعت إيرادات المسافرين بنسبة 24 % على أساس سنوي لتبلغ 25.8 مليار درهم، فيما ارتفعت إيرادات الشحن بنسبة 8 % لتبلغ 4.5 مليار درهم. وشهد الأداء التشغيلي تحسّناً ملموساً، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37% على أساس سنوي، لتبلغ 6.3 مليار درهم «1.7 مليار دولار».



فلاي دبي

أما شركة فلاي دبي فسجلت أرباحاً صافية بقيمة 1.9 مليار درهم لعام 2025، وقفزت الإيرادات إلى 13.6 مليار درهم بنمو 6%، في وقت حققت الشركة رقماً قياسياً في أعداد المسافرين بلغ 15.7 مليون مسافر في العام 2025 مقارنة مع 15.4 مليون مسافر في 2024، مدفوعةً بالطلب المتواصل على رحلات العمل والترفيه عبر شبكتها.

وتفصيلاً حول الأداء المالي لفلاي دبي في سنتها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، سجلت أرباحاً قبل الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم (591 مليون دولار). وبلغ إجمالي الإيرادات إلى 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار) بنمو بلغ 6%.

وبلغ صافي أرباح الناقلة بعد الضريبة 1.9 مليار درهم (531 مليون دولار).



«العربية للطيران»

حققت «العربية للطيران» أقوى نتائج مالية وتشغيلية منذ انطلاق الشركة، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجلت أرباحاً صافية قياسية قبل حساب الضريبة بلغت 1.8 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بـ 1.6 مليار درهم في عام 2024. وتجاوز إجمالي حجم إيرادات المجموعة 7.78 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 15% مقارنة بـ 6.76 مليار درهم في العام السابق.

وواصلت «العربية للطيران» تنفيذ استراتيجيتها التوسعية خلال عام 2025، وذلك بإضافة 30 وجهة جديدة عبر مراكز عملياتها التشغيلية. وأسهم هذا التوسع الاستراتيجي في زيادة السعة التشغيلية للشركة بنسبة 10%، وزيادة إجمالي عدد المسافرين بنسبة 16% ليصل إلى 21.8 مليون مسافر تم نقلهم عبر جميع مراكز عمليات الشركة التشغيلية مقارنة مع 18.8 مليون مسافر في 2024، كما ارتفع معدل إشغال المقاعد «نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة» بنسبة 4% ليصل إلى 85%، مما يعكس الطلب القوي والمستدام على خدمات الشركة وكفاءة نموذج الأعمال القائم على تقديم القيمة المضافة.



«طيران الإمارات»

نقلت «طيران الإمارات» 55.6 مليون مسافر في 2025 عبر ما يقارب 180.58 ألف رحلة، حلّقت خلالها لمسافات تعادل الدوران حول الكرة الأرضية أكثر من 29 ألف مرة، كما أبرمت طلبيات لشراء 73 طائرة جديدة.

وبلغ عدد المسافرين الذين نقلتهم الشركة للسنة المالية 2024 - 2025 نحو 53.6 مليون مسافر، بينما نقلت 27.8 مليون مسافر بين 1 أبريل و30 سبتمبر 2025، بنمو قدره 4% عن نفس الفترة من السنة السابقة.

وبحسب بيانات مجموعة الإمارات، حققت خلال النصف الأول من السنة المالية 2025 - 2026 (أي من 1 أبريل وحتى 30 سبتمبر 2025) نتائج مالية قياسية، حيث سجلت أرباحاً قبل احتساب الضريبة بقيمة 12.2 مليار درهم (3.3 مليار دولار) عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، ما يجعلها السنة الرابعة على التوالي التي تحقق فيها المجموعة أرباحاً نصفية قياسية. وبعد احتساب رسوم ضريبة الدخل، بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة 10.6 مليار درهم إماراتي (2.9 مليار دولار ).

وسجلت المجموعة أرباحاً قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 21.1 مليار درهم (5.7 مليار دولار)، بنمو قدره 3% عن الفترة ذاتها في السنة الماضية والتي سجلت 20.4 مليار درهم (5.6 مليار دولار)، ما يعكس قوة الربحية التشغيلية.