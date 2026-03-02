428 مليار درهم حجم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال 2025

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)



سجّل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، قفزة قياسية خلال عام 2025، بارتفاعه إلى أكثر من 428 مليار درهم، بنمو نسبته %39.8 مقارنة بعام 2024، الذي بلغ حجم التجارة غير النفطية خلاله 306 مليارات درهم، مما يعكس المكانة الراسخة للإمارة مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي ومركز الإحصاء- أبوظبي، سجّلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال شهر ديسمبر 2025، قفزة كبيرة بارتفاعها إلى 45.35 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت52% على أساس سنوي، ومقارنة مع 37.7 مليار درهم لشهر نوفمبر 2025.

وبلغ إجمالي الصادرات (تشمل الصادرات والمعاد تصديره)، في شهر ديسمبر الماضي 27.6 مليار درهم، بنمو 64% على أساس سنوي، ومقارنة مع 20.6 مليار درهم بشهر نوفمبر الماضي، فيما بلغت الواردات 20.48 مليار درهم، بنمو 37% على أساس سنوي، ومقارنة مع 17 مليار درهم بشهر نوفمبر 2025. وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات خلال شهر ديسمبر بنسبة 73% على أساس سنوي، لتصل إلى 20.48 مليار درهم، فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة 41% ليصل إلى 7.1 مليار درهم، ليبلغ بذلك فائض الميزان التجاري 9.86 مليار درهم لصالح أبوظبي خلال الشهر.

وتصدّرت سويسرا قائمة أسواق الصادرات غير النفطية لأبوظبي خلال شهر ديسمبر الماضي بإجمالي 11.86 مليار درهم، تلتها الهند بنحو 2.2 مليار درهم، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 1.9 مليار درهم، والولايات المتحدة الأميركية بنحو 479 مليون درهم، ثم الكويت بنحو 436 مليون درهم.

وفي المقابل، جاءت الولايات المتحدة الأميركية في صدارة أسواق الواردات غير النفطية لأبوظبي خلال ديسمبر بإجمالي 2.7 مليار درهم، تلتها الصين بنحو 2.6 مليار درهم، والسعودية بنحو 1.58 مليار درهم، والهند بنحو 919 مليون درهم، وألمانيا بنحو 868 مليون درهم.

وتصدَّر اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة قائمة الصادرات خلال شهر ديسمبر بقيمة 14.14مليار درهم، تلتها معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 2.13 مليار درهم، لدائن ومطاط ومصنوعاتهما بقيمة 1.8 مليار درهم، منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 548.1 مليون درهم، منتجات الأغذية والمشروبات بقيمة 460 مليون درهم، آلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور بقيمة 405.1 مليون درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي قد بلغت خلال النصف الأول من العام الماضي 195.4 مليار درهم، بنمو 34.7% مقارنةً بـ 145 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024. وشهدت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2025، وبلغت قيمتها 78.5 مليار درهم، مقارنةً بـ 47.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2024، فيما حققت الواردات نمواً بنسبة 15% وارتفعت قيمتها إلى 80 مليار درهم، مقارنةً بـ 70 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، وسجلت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 35% لتتجاوز قيمتها 36 مليار درهم، مقارنة بـ 26.6 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024.

ويعكس النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي حيوية استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية، واستثماراتها الكبيرة في عدد من القطاعات، بما يدعم الجهود التنموية لترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.



خطط اقتصادية

يترجم النمو المستمر لاقتصاد أبوظبي في ظل التحديات التي تواجهها التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، نجاح الخطط الاقتصادية على الأمد الطويل، وكفاءة الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات، والالتزام بتمكين التبادل الحُر والعادل للمنتجات والخدمات والابتكارات، ونجاحها في ترسيخ موقعها ضمن أبرز المنظومات الاقتصادية الداعمة للأعمال عبر تطوير الحلول وتيسير التجارة، وتوظيف الأنظمة الذكية، وتكامل الخدمات لتعزيز التدفقات والكفاءة والفاعلية، ما يكرّس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمارات، وتعزيز دورها مركزاً رئيسياً وحيوياً في سلاسل الإمداد الدولية.