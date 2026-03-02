الذهب يصعد في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

صعد الذهب بنحو اثنين بالمئة اليوم الاثنين. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.72 بالمئة إلى 5368.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر ⁠من أربعة أسابيع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.58 بالمئة إلى 5382.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.68 بالمئة إلى 95.35 دولار للأوقية بعد تسجيل مكاسب شهرية في ​فبراير. وزاد البلاتين 0.74 بالمئة إلى 2382.15 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة ​0.25 بالمئة إلى 1790.60 دولار.