الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إغلاق مؤقت لناسداك دبي اليوم وغداً

إغلاق مؤقت لناسداك دبي اليوم وغداً
2 مارس 2026 10:29

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية "DFSA"، الجهة المستقلة المنظمة للأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي "DIFC"، عن الإغلاق المؤقت لناسداك دبي، وذلك اليوم الإثنين 2 مارس 2026 وغدا الثلاثاء 3 مارس.

وتُعد ناسداك دبي البورصة المالية الدولية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، حيث توفر منصة للمستثمرين الإقليميين والعالميين لتداول الأسهم والمشتقات والصكوك والسندات التقليدية.

أخبار ذات صلة
مزاد «أنبل رقم» الخيري في دبي يدعم مستهدفات حملة «حدّ الحياة»
«ملتقانا»... مجلس رمضاني للسيدات يعزّز الألفة وتبادل الخبرات

وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية متابعة التطورات في المنطقة عن كثب، كما تبقى على تواصل منتظم مع الجهات المحلية والإرشادات ذات الصلة.

المصدر: وام
الأسواق المالية
ناسداك دبي
دبي
آخر الأخبار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يواصل مكاسبه مع ارتفاع الطلب
اليوم 09:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©