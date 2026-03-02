إغلاق مؤقت لناسداك دبي اليوم وغداً

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية "DFSA"، الجهة المستقلة المنظمة للأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي "DIFC"، عن الإغلاق المؤقت لناسداك دبي، وذلك اليوم الإثنين 2 مارس 2026 وغدا الثلاثاء 3 مارس.

وتُعد ناسداك دبي البورصة المالية الدولية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، حيث توفر منصة للمستثمرين الإقليميين والعالميين لتداول الأسهم والمشتقات والصكوك والسندات التقليدية.

وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية متابعة التطورات في المنطقة عن كثب، كما تبقى على تواصل منتظم مع الجهات المحلية والإرشادات ذات الصلة.