مجلس «أورينت للتأمين» يوصي بتوزيع 500 مليون درهم أرباحاً نقدية عن 2025

دبي (الاتحاد)



أوصى مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين، التابعة لمجموعة الفطيم، في اجتماعه المنعقد أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 100% من رأس المال، بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون درهم (100 درهم للسهم الواحد) عن السنة المالية 2025.

وكانت شركة أورينت للتأمين قد حققت نتائج مالية قوية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجّلت الشركة أرباحاً صافية قياسية بلغت 836 مليون درهم، بزيادة قدرها 14% مقارنة بأرباح العام 2024 التي بلغت 731 مليون درهم، كما شهدت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في أقساط التأمين بنسبة 19% لتصل إلى حوالي 11 مليار درهم في العام 2025، مقابل 9 مليارات درهم في العام 2024.