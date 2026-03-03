الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

أسهم أوروبا تلامس أدنى مستوى في أسبوعين

لوحة تعرض أرقام مؤشر نيكاي في طوكيو (أ ف ب)
3 مارس 2026 04:46

لندن، طوكيو (رويترز) 

انخفضت الأسهم الأوروبية أمس، في ​حين قفزت أسهم قطاعي الطاقة والدفاع. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8 % ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف فبراير ⁠عند 622.35 نقطة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، وتراجع ​من أعلى مستوى قياسي سجله يوم ​الجمعة، ‌مع تداول معظم القطاعات على انخفاض. وقفزت ⁠أسهم ​شركات الطاقة الكبرى شل وبي.بي وتوتال إنرجيز بأكثر من 5 % لكل منها، مستفيدة من صعود النفط بنحو 13 %، وصعد مؤشر الطاقة 3.5 %.

وسجلت أسهم قطاع السفر والترفيه، التي تشمل شركات الطيران والفنادق، أكبر انخفاض، إذ تراجعت 4.4%، مع انخفاض ‌سهم لوفتهانزا ⁠11% ‌بعد أن مددت شركة ‌الطيران الألمانية تعليق رحلاتها بسبب الوضع في الشرق الأوسط.
وتراجع مؤشر البنوك 3.6%، بينما خسر مؤشر شركات التأمين نحو 2%.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر نيكاي الياباني أمس مع ​تقييم المستثمرين لتداعيات الصراع العسكري في الشرق الأوسط، الذي أدى ⁠إلى ارتفاع أسعار النفط، مما ​قد يؤثر على اقتصاد ​البلاد.  وانخفض ‌المؤشر نيكاي 1.9% إلى ⁠57702 ​نقطة بحلول الساعة 0013 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقاً 2.1% إلى 3854.52 ‌نقطة. 

 

 

