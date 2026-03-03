أسهم أوروبا تلامس أدنى مستوى في أسبوعين

لندن، طوكيو (رويترز)
انخفضت الأسهم الأوروبية أمس، في حين قفزت أسهم قطاعي الطاقة والدفاع. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8 % ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف فبراير عند 622.35 نقطة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، وتراجع من أعلى مستوى قياسي سجله يوم الجمعة، مع تداول معظم القطاعات على انخفاض. وقفزت أسهم شركات الطاقة الكبرى شل وبي.بي وتوتال إنرجيز بأكثر من 5 % لكل منها، مستفيدة من صعود النفط بنحو 13 %، وصعد مؤشر الطاقة 3.5 %.
وسجلت أسهم قطاع السفر والترفيه، التي تشمل شركات الطيران والفنادق، أكبر انخفاض، إذ تراجعت 4.4%، مع انخفاض سهم لوفتهانزا 11% بعد أن مددت شركة الطيران الألمانية تعليق رحلاتها بسبب الوضع في الشرق الأوسط.
وتراجع مؤشر البنوك 3.6%، بينما خسر مؤشر شركات التأمين نحو 2%.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر نيكاي الياباني أمس مع تقييم المستثمرين لتداعيات الصراع العسكري في الشرق الأوسط، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، مما قد يؤثر على اقتصاد البلاد. وانخفض المؤشر نيكاي 1.9% إلى 57702 نقطة بحلول الساعة 0013 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.1% إلى 3854.52 نقطة.