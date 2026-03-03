الذهب يواصل مكاسبه مع ارتفاع الطلب

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء، إذ أقبل المستثمرون على الأصول التي تمثل ملاذاً آمناً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 5377.21 دولار للأوقية بحلول الساعة 0122 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت ​العقود الأميركية ‌الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.5 بالمئة إلى ⁠5391.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 90.67 دولار للأوقية اليوم الثلاثاء، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أسابيع في ​الجلسة السابقة. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2316.50 دولار، بينما ​ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1795.08 دولار.