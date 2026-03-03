الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يواصل مكاسبه مع ارتفاع الطلب

أسعار الذهب
3 مارس 2026 09:24

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء، إذ أقبل المستثمرون على الأصول التي تمثل ملاذاً آمناً.

أخبار ذات صلة
الذهب يرتفع أكثر من 1%
الذهب يصعد في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 5377.21 دولار للأوقية  بحلول الساعة 0122 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت ​العقود الأميركية ‌الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.5 بالمئة إلى ⁠5391.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 90.67 دولار للأوقية اليوم الثلاثاء، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أسابيع في ​الجلسة السابقة. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2316.50 دولار، بينما ​ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1795.08 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©