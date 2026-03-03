الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
استئناف التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية غداً

سوق أبوظبي للأوراق المالية
3 مارس 2026 21:31

أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عودة العمل بالسوق واستئناف عمليات التداول والتسوية وأنشطة السوق ذات الصلة يوم غد الأربعاء الموافق 4 مارس 2026.
يأتي ذلك عقب الإعلان الصادر عن هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجيهاتها باستئناف عمليات أسواق رأس المال في الدولة.
وأكدت المجموعة، في بيان لها اليوم، جاهزيتها التشغيلية والرقابية لافتتاح الأسواق وذلك من خلال منظوماتها الخاصة بالتداول والمقاصة والتسوية والرقابة، بما يدعم سوقاً منظماً وفعالاً ويعزز كفاءة آليات العمل.
وفي إطار التدابير الرامية إلى إدارة التقلبات السعرية المتوقعة، سوف يقوم السوق بشكل مؤقت بتعديل الحد الأدنى للتغيير السعري للأوراق المالية المدرجة إلى -5%.
وسوف يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية متابعة أوضاع السوق عن كثب، مؤكداً التزامه بصون نزاهة واستقرار السوق واستمراره في تعزيز مرونته التشغيلية والرقابية.
ويهيب السوق بمجتمع المستثمرين الاعتماد على الإفصاحات العامة الموثوقة، والإعلانات الرسمية للشركات، والمعلومات الصادرة عن السوق لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

المصدر: وام
سوق أبوظبي للأوراق المالية
