تراجع مؤشرات الأسهم العالمية

عواصم (وكالات)
تراجعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية. وواصلت أسهم أوروبا انخفاضها أمس، مع تفاقم موجة البيع العالمية للأسهم. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3% إلى 615.72 نقطة بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش. وتراجعت أسهم كوريا الجنوبية بنسبة 7.2%. وهبطت أسهم اليابان أمس بأكبر وتيرة منذ أشهُر.
وهوى المؤشر توبيكس 3.2% إلى 3772.17 نقطة، مسجلاً أسرع انخفاض منذ أبريل، وهبط المؤشر نيكاي 3.1% ليغلق عند 56279.05 نقطة، في أكبر تراجع منذ نوفمبر من العام الماضي، بعدما تراجع 3.4%.
وقالت ماكي ساوادا، محلِّلة الأسهم في نومورا للأوراق المالية: «الارتفاع المستمر في العقود الآجلة للنفط الخام بسبب تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، إلى جانب قوة الدولار وضعف الين، يعزّزان توقعات تسارع التضخم».