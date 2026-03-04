الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع مؤشرات الأسهم العالمية

شاشة إلكترونية تعرض مؤشر بورصة كوريا في سيؤول (أ ف ب)
4 مارس 2026 04:35

عواصم (وكالات)

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية. وواصلت أسهم أوروبا انخفاضها أمس، مع تفاقم موجة البيع العالمية للأسهم. وانخفض المؤشر ستوكس ​600 الأوروبي 1.3% إلى ⁠615.72 ​نقطة بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش. وتراجعت أسهم كوريا الجنوبية بنسبة 7.2%. وهبطت أسهم اليابان أمس بأكبر وتيرة منذ أشهُر.
وهوى المؤشر توبيكس 3.2% إلى 3772.17 نقطة، مسجلاً أسرع انخفاض منذ أبريل، وهبط المؤشر نيكاي 3.1% ليغلق عند 56279.05 ⁠نقطة، في أكبر تراجع منذ نوفمبر من العام الماضي، ​بعدما تراجع 3.4%. 
وقالت ماكي ساوادا، محلِّلة الأسهم ​في ‌نومورا للأوراق المالية: «الارتفاع المستمر في ⁠العقود ​الآجلة للنفط الخام بسبب تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، إلى جانب قوة الدولار وضعف الين، يعزّزان توقعات تسارع التضخم». 

أخبار ذات صلة
«تريندز»: اقتصادات الخليج لديها القدرة على امتصاص الصدمات
ارتفاع التضخم في النمسا 2.2% خلال فبراير
الطاقة
أسهم أوروبا
ستوكس
مؤشر ستوكس
الأسهم العالمية
أوروبا
آخر الأخبار
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يواصل الارتفاع
اليوم 11:08
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
علوم الدار
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
اليوم 10:55
سيدة أثناء تصويتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية النيبالية في كاتماندو
الأخبار العالمية
الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
اليوم 09:59
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 09:53
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اقتصاد
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اليوم 09:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©