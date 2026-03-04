تراجع مؤشرات الأسهم العالمية

عواصم (وكالات)



تراجعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية. وواصلت أسهم أوروبا انخفاضها أمس، مع تفاقم موجة البيع العالمية للأسهم. وانخفض المؤشر ستوكس ​600 الأوروبي 1.3% إلى ⁠615.72 ​نقطة بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش. وتراجعت أسهم كوريا الجنوبية بنسبة 7.2%. وهبطت أسهم اليابان أمس بأكبر وتيرة منذ أشهُر.

وهوى المؤشر توبيكس 3.2% إلى 3772.17 نقطة، مسجلاً أسرع انخفاض منذ أبريل، وهبط المؤشر نيكاي 3.1% ليغلق عند 56279.05 ⁠نقطة، في أكبر تراجع منذ نوفمبر من العام الماضي، ​بعدما تراجع 3.4%.

وقالت ماكي ساوادا، محلِّلة الأسهم ​في ‌نومورا للأوراق المالية: «الارتفاع المستمر في ⁠العقود ​الآجلة للنفط الخام بسبب تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، إلى جانب قوة الدولار وضعف الين، يعزّزان توقعات تسارع التضخم».