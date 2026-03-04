الذهب يرتفع أكثر من 1%

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، لتصعد من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع المسجل في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة ⁠إلى 5168.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0249 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.1 بالمئة إلى 5178.40 ​دولار.

وانخفض ‌الذهب أمس الثلاثاء بأكثر من ⁠أربعة بالمئة ​إلى أدنى مستوى منذ 20 فبراير، متأثرا بارتفاع الدولار وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة مع تزايد القلق بشأن التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.5 بالمئة إلى 84.92 دولار للأوقية اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها بأكثر من ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.7 ​بالمئة إلى 2139.56 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 1.6 ​بالمئة إلى 1673.87 دولار.



