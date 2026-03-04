الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يرتفع أكثر من 1%

أسعار الذهب
4 مارس 2026 09:26

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، لتصعد من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع المسجل في الجلسة السابقة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة ⁠إلى 5168.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0249 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.1 بالمئة إلى 5178.40 ​دولار.
وانخفض ‌الذهب أمس الثلاثاء بأكثر من ⁠أربعة بالمئة ​إلى أدنى مستوى منذ 20 فبراير، متأثرا بارتفاع الدولار وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة مع تزايد القلق بشأن التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.5 بالمئة إلى 84.92 دولار للأوقية اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها بأكثر من ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة.
وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.7 ​بالمئة إلى 2139.56 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 1.6 ​بالمئة إلى 1673.87 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
الذهب يواصل مكاسبه مع ارتفاع الطلب
المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يواصل الارتفاع
اليوم 11:08
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
علوم الدار
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
اليوم 10:55
سيدة أثناء تصويتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية النيبالية في كاتماندو
الأخبار العالمية
الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
اليوم 09:59
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 09:53
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اقتصاد
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اليوم 09:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©