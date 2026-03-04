الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«أبوظبي التجاري» يعيد تفعيل خدمات التطبيق المصرفي للأفراد

«أبوظبي التجاري» يعيد تفعيل خدمات التطبيق المصرفي للأفراد
4 مارس 2026 13:32

أبوظبي (الاتحاد)

أعاد بنك أبوظبي التجاري، تفعيل تطبيقه المصرفي الخاص بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، بعد انقطاع مؤقّت في الخدمة. وقد اقتصر ذلك على التطبيق المصرفي للأفراد ومركز الاتصال الخاص بالعملاء لما يقارب ثماني وأربعين ساعة، في حين واصل البنك تقديم جميع الخدمات المصرفية الأخرى من خلال الفروع، وأجهزة الصرّاف الآلي، وخدمات البطاقات، والمنصّة المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت، ومنصّات الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات بكفاءة تامة، مؤكداً للعملاء أن بياناتهم وحساباتهم وسلامة أنظمة البنك، لم تتأثر خلال فترة الانقطاع.
وقد تمّت إعادة تفعيل التطبيق المصرفي الخاص بالأفراد، وفي حين أن معظم الخدمات باتت متاحة للعملاء، فإن بعض الخصائص البسيطة لا تزال في مرحلة الاستعادة التدريجية. كما تمّت إعادة تفعيل مركز الاتصال، والذي يواصل استعادة طاقته التشغيلية بصورة متسارعة.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن كفاءة الخدمات المصرفية تُعدّ ركيزة أساسية في الثقة التي يوليها العملاء للبنك، وقد عملت فرقنا على مدار الساعة لإعادة الخدمات بأسرع وقت وبأعلى معايير الأمان. وعلى الرغم من البنية التحتية المتقدمة لأنظمة البنك، فإننا نغتنم هذه الفرصة لمواصلة تعزيز جاهزيتنا التشغيلية وبنيتنا التحتية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات على المستوى الذي يتوقعه عملائنا من بنك أبوظبي التجاري، حتى في الظروف الاستثنائية النادرة كهذه.
وأعرب البنك عن تقديره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وجميع الجهات المعنية على دعمهم وتوجيهاتهم المستمر، متوجّهاً بالشكر لعملائه على تفهّمهم وثقتهم المتواصلة، ومؤكّداً التزامه المستمر بتقديم خدمات مصرفية ترتقي إلى أعلى معايير التميّز والكفاءة.

الإمارات
بنك أبوظبي التجاري
المصرف المركزي
