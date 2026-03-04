الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

عمومية «أبوظبي الإسلامي» تقر توزيعات نقدية بواقع 97.05 فلس للسهم

عمومية «أبوظبي الإسلامي» تقر توزيعات نقدية بقيمة 3.5 مليار درهم
4 مارس 2026 16:29

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» انعقاد جمعيته العمومية عن العام المالي 2025 في المقر الرئيسي للمصرف، والتي ناقشت جميع بنود جدول الأعمال ووافقت عليها، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بواقع 97.05 فلس للسهم الواحد، بإجمالي توزيعات يبلغ 3.52 مليار درهم، ما يعادل 50% من صافي أرباح عام 2025، مقارنة بتوزيعات بلغت 83 فلساً للسهم في عام 2024.
كما استعرضت الجمعية العمومية خلال الاجتماع الأداء القوي للمصرف خلال عام 2025، والزخم المتواصل في أعماله، والقاعدة الصلبة والأسس القوية التي يمتلكها لدعم النمو في المرحلة المقبلة.
وحقّق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً استثنائياً خلال عام 2025، وذلك نتيجة تحسُّن الأداء التشغيلي واستمرار التركيز على تقديم افضل الخدمات للمتعاملين، وذلك بالتزامن مع مواصلة الاستثمار في تطوير الخدمات والابتكار، إذ حقق المصرف أرباحاً صافية قبل خصم الضريبة بلغت 8.1 مليار درهم، وذلك بنمو نسبته 18% على أساس سنوي، فيما وصل العائد على حقوق المساهمين في الفترة نفسها 29%.
كما شهدت الميزانية العمومية نمواً قوياً، مدفوعة بزخم الأعمال، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% ليصل إلى 281 مليار درهم، بالتزامن مع ارتفاع حجم التمويلات المقدمة للمتعاملين والنمو القوي في ودائعهم. بينما تحسّنت جودة الأصول، حيث واصلت نسبة الأصول غير المنتجة تحسّنها لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وخلال العام، نجح المصرف في استقطاب نحو 283 ألف عميل جديد، ما يعكس الثقة المتزايدة في منتجاته وخدماته ويعزّز حضوره في قطاعات الأفراد والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات.
وتزامنت هذه الإنجازات مع إطلاق المصرف استراتيجيته الجديدة «رؤية 2035»، والتي تضع إطاراً واضحاً لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة طويلة الأجل.
وخلال الاجتماع، صادق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2025.
وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي في التقرير السنوي: نتوجّه بالشكر إلى مساهمينا على ثقتهم المستمرة، فقد حقق مصرف أبوظبي الإسلامي خلال عام 2025 أداءً قوياً ومرناً، حيث بلغت الأرباح الصافية للمصرف قبل الضريبة 8.1 مليار درهم، بنمو نسبته 18% مقارنة بالعام السابق، وقد مكّننا هذا الأداء، المدعوم بمركز رأسمالي قوي، من اقتراح توزيع أرباح نقدية بواقع 97 فلساً للسهم، بما يعادل 50% من صافي الأرباح.
وأضاف: كما حقق المصرف عائداً استثنائياً على حقوق المساهمين بلغ 29%، في انعكاس لنجاح تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية والتشغيلية، وخلال العام، وسّعنا قاعدة المتعاملين باستقطاب نحو 283 ألف متعامل جديد، ما عزّز مكانة المصرف عبر قطاعات الأفراد والشركات والمؤسسات. 
من جانبه، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصرف أبوظبي الإسلامي: كان عام 2025 عاماً استثنائياً لمصرف أبوظبي الإسلامي، حيث حققنا أرباحاً قياسية ونمواً قوياً في الميزانية العمومية وعوائد رائدة على مستوى القطاع، فقد سجلنا نمواً في الأرباح بنسبة 18%، فيما بلغت الإيرادات مستوى قياسياً قدره 12.3 مليار درهم، مدفوعة بتنوع مصادر الدخل والانضباط في التنفيذ عبر مختلف قطاعات المجموعة، ويعكس العائد على حقوق المساهمين البالغ 29% قوة نموذج أعمالنا وإدارة المخاطر الحكيمة والنمو المتوازن لرأس المال، كما واصلنا توسيع قاعدة المتعاملين بمعدلات قياسية، وعزّزنا جودة الأصول، إلى جانب تحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية مع مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قياسياً خلال عام 2025، مسجلاً نمواً قوياً عبر مختلف أنشطته، مع تعزيز مكانته في السوق المصرفي بدولة الإمارات. كما واصل المصرف تسريع تبني الخدمات الرقمية، مع تزايد اعتماد المتعاملين على القنوات الرقمية المطورة، في انعكاس للاستثمارات المتواصلة في التكنولوجيا والابتكار وتجربة العملاء.

 

