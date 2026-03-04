«سياحة عجمان» توقّع اتفاقية تعاون مع «في تورز» الألمانية



عجمان (الاتحاد)

وقّعت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان وشركة «في تورز» الألمانية، اتفاقية تعاون استراتيجية، تهدف إلى تعزيز الترويج السياحي لإمارة عجمان في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، بما يدعم مستهدفات النمو السياحي المستدام ويرسّخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية تنافسية في الأسواق الأوروبية.

وجرى توقيع الاتفاقية افتراضياً، حيث وقّع محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، من مقر الدائرة، فيما وقّعت سابين جوردان جلاب، الرئيس التنفيذي لشركة «في تورز»، من مقر مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك بحضور ممثلي المكتب الممثل للدائرة والمتواجد في المعرض.

ويأتي توقيع الاتفاقية تزامناً مع تواجد المكتب الممثل للدائرة في معرض بورصة برلين، أحد أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم، ما يعكس حرص الدائرة على تعزيز حضورها الدولي وبناء شراكات نوعية مع كبرى الشركات والمؤسسات السياحية العالمية، والاستفادة من المنصات العالمية لفتح آفاق تعاون جديدة تخدم القطاع السياحي في الإمارة.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير برامج تسويقية مشتركة للترويج لإمارة عجمان في السوق الألماني، وتعزيز إدراج الإمارة ضمن باقات ومنتجات السفر التي تقدمها الشركة، إلى جانب تنفيذ حملات تسويقية موجهة، تستند إلى دراسات وتحليلات دقيقة لاهتمامات المسافرين الألمان، وتنظيم ورش عمل واجتماعات مهنية لوكلاء السفر ومنظمي الرحلات، إضافة إلى تبادل البيانات والخبرات المتعلقة باتجاهات السفر وسلوكيات السياح، بما يسهم في رفع كفاءة الجهود الترويجية وتعزيز تنافسية الإمارة في السوق الأوروبي.

كما تشمل الاتفاقية تنظيم زيارات تعريفية للإعلاميين وصنّاع المحتوى وشركاء القطاع السياحي، وتسليط الضوء على المقومات السياحية والثقافية والطبيعية، التي تتمتع بها الإمارة، بما يعزّز صورتها كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة وتلبي تطلعات مختلف شرائح الزوار.

وأكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أن هذه الاتفاقية تجسّد التوجه الإستراتيجي للدائرة نحو توسيع قاعدة الأسواق الأوروبية، وتعزيز حضور الإمارة في الأسواق ذات القيمة المضافة العالية، مشيراً إلى أن السوق الألماني يُعد من أبرز الأسواق المصدرة للسياحة على مستوى العالم، لما يتميّز به من شريحة مسافرين تبحث عن الجودة والتنوع والتجارب الثقافية الأصيلة.

وأوضح أن الدائرة تعمل وفق رؤية متكاملة ترتكز على بناء شراكات مؤسسية مستدامة تسهم في دعم النمو المتوازن للقطاع السياحي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي للإمارة، بما ينسجم مع التوجهات التنموية الشاملة ويعزّز مكانة عجمان على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.

من جانبها، أكدت سابين جوردان جلاب، الرئيس التنفيذي لشركة «في تورز»، أن التعاون مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، يفتح آفاقاً جديدة لتوسيع العروض السياحية الموجّهة للمسافرين من ألمانيا، مشيرةً إلى ما تتمتع به الإمارة من مقومات سياحية متنوعة وتجارب نوعية تتوافق مع تطلعات المسافرين الباحثين عن وجهات تجمع بين الاسترخاء والثقافة والأنشطة الترفيهية.