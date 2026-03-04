«سالك» تقترح توزيع أرباح بقيمة 890.3 مليون درهم عن النصف الثاني من 2025

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن نتائجها المالية لفترتي الربع الرابع والسنة المالية المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025، حيث سجلت ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات خلال السنة المالية 2025 بنسبة %35.1 على أساس سنوي ليصل إلى 3.096 مليار درهم، مدعوماً بزيادة قدرها %26.3 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025.

كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة %35.8 في السنة المالية 2025 لتصل إلى 2.14 مليار درهم، بهامش ربح قوي بلغ %69.2.

وعزت الشركة هذا الأداء القوي في السنة المالية 2025 إلى المساهمة السنوية الكاملة للبوابتين الجديدتين اللتين جرى تشغيلهما في نوفمبر 2024، فضلاً عن التطبيق الناجح لنظام التعرفة المرورية المرنة في نهاية يناير 2025، وإلى جانب استمرار البيئة الاقتصادية المواتية.

وارتفع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 33.4% ليصل إلى 1.7 مليار درهم مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات وكفاءة التكاليف، وارتفع صافي الأرباح 33.4% إلى 1.55 مليار درهم.

وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح عن عام 2025 بقيمة 1.66 مليار درهم، منها 890 مليون درهم سيتم توزيعها في النصف الأول من عام 2026.

في ضوء الأداء القوي الذي حققته الشركة خلال السنة المالية 2025، اقترح مجلس إدارة «سالك» توزيع أرباح إجمالية بقيمة 890.3 مليون درهم تُصرف خلال النصف الأول من عام 2026 (بما يعادل 11.8712 فلس للسهم الواحد). ويتضمن ذلك توزيع أرباح نقدية بقيمة 782.5 مليون درهم، وهي تمثل توزيع بنسبة 100% من صافي أرباح النصف الثاني من عام 2025 بزيادة قدرها 33.4% على أساس سنوي مقارنة بالأرباح النقدية المعلنة عن السنة المالية 2024، إضافةً إلى توزيع أرباح استثنائية بقيمة 107.8 مليون درهم.

وفيما يخص نشاط سالك الأساسي في تحصيل التعرفة المرورية، بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 639.1 مليون رحلة في السنة المالية 2025، بما فيها 168.6 مليون رحلة في الربع الرابع من عام 2025.

وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك» أن عام 2025 شكّل محطةً فارقة في مسيرة «سالك»، إذ تجاوزت الشركة مستهدفاتها الاستراتيجية وحققت تقدماً نوعياً ملموساً، بالتوازي مع تسجيل أداء مالي قوي، مؤكداً أن النتائج المحققة تعكس متانة نموذج أعمالها، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام مدفوع بكفاءة تشغيلية عالية ورؤية استراتيجية واضحة.

وقال: نجحنا في تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 35.1%، مدفوعاً بالتشغيل الناجح لبوابتين جديدتين للتعرفة المرورية، والتطبيق الفعّال لنظام التعرفة المرورية المرنة، بالإضافة إلى النمو المستمر في إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة عبر شبكتنا، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في تعظيم العوائد، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القيمة للمساهمين، وتؤكد استمرارية الزخم الإيجابي في مختلف أنشطة الشركة.

وأضاف معاليه أن نمو عدد الرحلات الخاضعة للتعرفة المرورية خلال عام 2025 يعكس النمو الاقتصادي المتواصل في دبي، وزيادة النشاط السكاني والتجاري والسياحي، مؤكداً أن «سالك» تواصل دورها مكوناً رئيساً في منظومة التنقل الذكي، من خلال نموذج تشغيلي مرن وقابل للتوسع يدعم خطط الإمارة طويلة الأمد.

وأضاف: واصلنا تنفيذ استراتيجية «سالك» طويلة الأمد من خلال توسيع مصادر الإيرادات الإضافية عبر إبرام شراكات جديدة، تعكس قوة «سالك» وقيمتها المضافة في الحلول التي تقدمها لنموذج أعمال الشركات المستهدفة للشراكات الاستراتيجية والتوسعية، مع الاستمرار في التركيز على تعزيز قوة الميزانية العمومية، والحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال وسياسات توزيع الأرباح. وخلال السنة المالية 2025، أحرزنا تقدماً ملموساً في تنفيذ أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يعزز دور «سالك» في تمكين حلول التنقل المستدامة والذكية التي تتماشى مع رؤية دبي طويلة الأمد.

وأكد الطاير التزام الشركة بمواصلة الابتكار وتعزيز الكفاءة، لترسيخ مكانة «سالك»، شركة ذات أداء مالي قوي وقيمة مستدامة لمساهميها، وبما يواكب طموحات دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد المتقدم والبنية التحتية الذكية.

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك: حققت»سالك«نتائج قوية في السنة المالية 2025، مؤكدةً مجدداً متانة نموذجها التشغيلي وتقدمها المستمر في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية، فقد ارتفع إجمالي عدد الرحلات بنسبة %33.6 على أساس سنوي، فيما نمت إيرادات التعرفة المرورية بنسبة %37.3، مدفوعةً بتشغيل بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية ومواصلة الأثر الإيجابي لتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة. وتواصل أعمالنا الأساسية المتمثلة في تحصيل التعرفة المرورية تحقيق أداء قوي، بالتوازي مع التوسع المنضبط في الإيرادات الإضافية، بدعم من توسّع نطاق محفظة»سالك«الإلكترونية وشراكاتها في مجال التنقل الرقمي، بما في ذلك التعاون مع «إعمار مولز» و«باركونيك» و«ليفا».

وأضاف: بالنظر إلى عام 2026، ستقوم سالك بمتابعة التوسع، وذلك من خلال اتفاقيتنا الأخيرة الممتدة لعشر سنوات مع مطارات دبي، والتي ستعزّز دورنا في بنية التنقّل المستقبلية لإمارة دبي. علاوةً على ذلك، تمضي «سالك» قدماً في تطوير حلول الجيل الجديد لشحن المركبات الكهربائية، من خلال تعاونها مع «شنايدر إلكتريك» و«Vcharge»، بالإضافة إلى إتاحة حلول دفع سلسلة للوقود والخدمات عبر شراكتها مع «اينوك»، وتسهم هذه المبادرات في تعزيز منظومة التنقل المتكاملة التي تطورها «سالك»، ودعم نمو مستدام طويل الأمد.