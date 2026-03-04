الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الشارقة لإدارة الأصول» تطلق مبادرة «سلة المواد الغذائية»

«الشارقة لإدارة الأصول» تطلق مبادرة «سلة المواد الغذائية»
4 مارس 2026 16:36


الشارقة (الاتحاد)
أطلقت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة مبادرة «سلة المواد الغذائية» تجسيداً لالتزامها بدورها المجتمعي واحتفاءً بقدوم شهر رمضان المبارك ضمن برنامجها للمسؤولية المجتمعية بهدف دعم الأسر المتعففة في الإمارة وتعزيز قيم التكافل والتراحم التي يجسدها الشهر الفضيل
وقال سالم المدفع الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع تجربة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول إن هذه المبادرة تجسد التزامنا الراسخ بدعم مختلف فئات المجتمع وتعكس حرصنا على ترجمة قيم العطاء والتكافل والتعاون التي يرسخها شهر رمضان المبارك والمتأصلة في مجتمع دولة الإمارات.

الشارقة لإدارة الأصول
