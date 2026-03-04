الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«آي سي آي سي آي برودنشال» تفتتح مكتبها في «دبي المالي العالمي»

خلال افتتاح الفرع الجديد للشركة (من المصدر)
5 مارس 2026 03:53

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول المحدودة»، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في الهند، افتتاح فرعها الجديد في «مركز دبي المالي العالمي» (DIFC)، في خطوة مهمة تعكس استراتيجية توسّعها العالمي، وتعزّز التزامها بخدمة المستثمرين المؤسسيين ومستثمري الثروات عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة أفريقيا.
تم افتتاح المكتب من قبل عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ونيميش شاه، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول». 
وقال عارف أميري: يعكس قرار شركة «آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول» افتتاح فرع لها في مركز دبي المالي العالمي المكانة الراسخة التي تكرّسها دبي وجهة عالمية رائدة لمديري الأصول والثروات الساعين إلى توسيع حضورهم بالقرب من رؤوس الأموال الإقليمية.

