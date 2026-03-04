الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

ارتفاع التضخم في النمسا 2.2% خلال فبراير

ارتفاع التضخم في النمسا 2.2% خلال فبراير
5 مارس 2026 03:53

فيينا (وام)

ارتفع معدل التضخم في النمسا مجدداً خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفع على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 0.2% مقارنة بشهر يناير الماضي، وفقاً لأحدث تقديرات صدرت عن هيئة الإحصاء النمساوية.
وكان معدل التضخم لا يزال عند 2%، خلال شهر يناير، ويعود ارتفاعه الحالي جزئياً إلى تراجع تأثير أسعار الطاقة على التضخم مقارنةً بالفترة الأخيرة، بينما بقيت أسعار الطاقة في فبراير أقل من العام الماضي، بانخفاض قدره 4.1%، بلغ الانخفاض في يناير 4.9%، وكان تأثير التيسير ضعيفاً بشكل خاص على أسعار الوقود.
وأرجع خبراء هيئة الإحصاء السبب الرئيسي لارتفاع التضخم إلى تراجع تأثير أسعار الطاقة على التضخم مقارنةً بشهر يناير الماضي.

