ارتفاع التضخم في النمسا 2.2% خلال فبراير

فيينا (وام)



ارتفع معدل التضخم في النمسا مجدداً خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفع على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 0.2% مقارنة بشهر يناير الماضي، وفقاً لأحدث تقديرات صدرت عن هيئة الإحصاء النمساوية.

وكان معدل التضخم لا يزال عند 2%، خلال شهر يناير، ويعود ارتفاعه الحالي جزئياً إلى تراجع تأثير أسعار الطاقة على التضخم مقارنةً بالفترة الأخيرة، بينما بقيت أسعار الطاقة في فبراير أقل من العام الماضي، بانخفاض قدره 4.1%، بلغ الانخفاض في يناير 4.9%، وكان تأثير التيسير ضعيفاً بشكل خاص على أسعار الوقود.

وأرجع خبراء هيئة الإحصاء السبب الرئيسي لارتفاع التضخم إلى تراجع تأثير أسعار الطاقة على التضخم مقارنةً بشهر يناير الماضي.