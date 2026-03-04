الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين للشهر الثاني على التوالي

انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين للشهر الثاني على التوالي
5 مارس 2026 03:53

بكين (وام)

انكمش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين للشهر الثاني على التوالي خلال فبراير الماضي، مع توقعات بأن يسهم خفض الرسوم الجمركية الأميركية في تحقيق تحسّن طفيف للنشاط خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في الصين، أمس، أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع انخفض إلى 49 نقطة مقابل 49.3 نقطة خلال يناير الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وكان المؤشر قد سجل خلال ديسمبر الماضي 50.1 نقطة عندما أنهى 8 أشهر متتالية من الانكماش، قبل أن يعود إلى دائرة الانكماش مرة أخرى في الشهر التالي ويستمر فيها وبوتيرة أعلى في الشهر الماضي.

أخبار ذات صلة
الأردن: لن نكون ساحة لأي حرب وأراضينا خطوط حمراء
ترامب يدرس دور أميركا في إيران بعد الحرب
الولايات المتحدة
التصنيع
الرسوم الجمركية
أميركا
الصين
قطاع التصنيع
آخر الأخبار
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يواصل الارتفاع
اليوم 11:08
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
علوم الدار
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
اليوم 10:55
سيدة أثناء تصويتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية النيبالية في كاتماندو
الأخبار العالمية
الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
اليوم 09:59
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 09:53
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اقتصاد
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اليوم 09:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©