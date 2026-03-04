انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين للشهر الثاني على التوالي

بكين (وام)



انكمش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين للشهر الثاني على التوالي خلال فبراير الماضي، مع توقعات بأن يسهم خفض الرسوم الجمركية الأميركية في تحقيق تحسّن طفيف للنشاط خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في الصين، أمس، أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع انخفض إلى 49 نقطة مقابل 49.3 نقطة خلال يناير الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وكان المؤشر قد سجل خلال ديسمبر الماضي 50.1 نقطة عندما أنهى 8 أشهر متتالية من الانكماش، قبل أن يعود إلى دائرة الانكماش مرة أخرى في الشهر التالي ويستمر فيها وبوتيرة أعلى في الشهر الماضي.