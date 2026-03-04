الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية: استمرار العمليات التشغيلية بصورة اعتيادية والمراكز المالية قوية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



أكدت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عدم تأثر أعمالها وسيولتها ومراكزها المالية بالتطورات الإقليمية الأخيرة. وقالت في إفصاحات صدرت عنها: إن العمليات تستمر كالمعتاد، في ظل الاستجابة السريعة والمهنيّة من فِرقها المدربة والمؤهَّلة، والتي تدير العمليات الميدانية حالياً بكفاءة عالية.

وأعلنت أنها تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لضمان سلامة كوادرها وحماية مرافقها وضمان استمرارية عملياتها، مشيرة إلى أنها ستقوم بتزويد السوق بأي تحديثات إضافية في حال حدوث مستجدات جوهرية.



كفاءة ومرونة

وقال بنك أبوظبي الأول، إنه يواصل عملياته التشغيلية بكفاءة ومرونة على مستوى الدولة، وفي الأسواق التي يتواجد بها. وأعلن أنه استجابةً للظروف الراهنة قام البنك بتفعيل أطر المرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال لضمان مواصلة أعماله في مختلف قطاعاته وحماية مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، مع الحرص على إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين وجاهزيتهم، كاشفاً عن أنه خلال هذه الفترة شهدت المجموعة اضطرابات تشغيلية متقطّعة في بعض الخدمات، نتيجة خلل فني لدى أحد مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية التي تقدّمها مؤسسات خارجية، مؤكداً العمل على معالجة هذه الانقطاعات المؤقتة، وفقاً لبروتوكولات الاستجابة للحوادث المعتمدة. وأشار بنك أبوظبي الأول إلى أن المجموعة تواصل الحفاظ على قوة رأس المال والسيولة والتمويل، مع رفع مستوى التأهب والأمن السيبراني وإجراءات تعزيز المرونة التقنية، بهدف ضمان استقرار الأنظمة وحماية العملاء.



استمرارية الأعمال

وأكدت مجموعة موانئ أبوظبي، أن جميع العمليات عبر قطاعات أعمالها مستمرة كالمعتاد في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة. وتواصل جميع الموانئ والمحطات في دولة الإمارات، والتي يديرها ويشغّلها قطاع الموانئ التابع للمجموعة، إلى جانب الخدمات المرتبطة بها، عملياتها التشغيلية بشكل كامل، معلنةً أنها قامت كإجراء احترازي بتفعيل إجراءات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية في دولة الإمارات، وذلك بهدف ضمان سلامة كوادرها وشركائها وأصحاب العلاقة، والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة إلى

المتعاملين من دون انقطاع.

وقالت مجموعة موانئ أبوظبي، إنه بالتزامن مع تراجع حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، فمن المتوقع حدوث انخفاض مماثل في عدد السفن الوافدة إلى ميناء خليفة، إلا أن الخدمات في ميناء خليفة ستظل على الرغم من ذلك في كامل طاقتها التشغيلية ومن دون أي انقطاع. وتوقّعت ارتفاع أحجام المناولة عبر شبكتها العالمية المتنوعة، نتيجةً لتحوّل مسارات التجارة في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، لافتة إلى أنه على صعيد القطاع البحري والشحن التابع للمجموعة، فإن الغالبية العظمى من أسطولها البالغ 122 سفينة تعمل في مناطق خارج مضيق هرمز، بينما تواصل السفن المتواجدة حالياً في المضيق تشغيل خدمات الشحن ضمن منطقة الخليج العربي، ومتوقعةً أيضاً بشكل عام أن يكون التأثير على القطاع البحري والشحن محدوداً، كما يُتوقع أن يكون الأثر على قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة والقطاع اللوجستي محدوداً كذلك.





قوة المراكز المالية

وأفادت شركات «أدنوك» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تضم «أدنوك للغاز» و«أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، ضمن قطاع الطاقة، بالإضافة إلى «فرتيجلوب» و«بروج» المدرجتين ضمن قطاع المواد الأساسية، و«أدنوك للإمداد والخدمات» المدرجة بقطاع الصناعة، بأن العمليات مستمرة كالمعتاد، مؤكدة أنه لم يترتب على التطورات الإقليمية الأخيرة أي تأثير رئيسي على أعمالها أو سيولتها أو مركزها المالي.

وأوضحت «أدنوك للغاز» أن عملياتها مستمرة بشكل طبيعي ومن دون أي انقطاع وأنها تتميز بقدرات مالية وتشغيلية قوية، وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي تأثير ملموس على الأعمال أو السيولة أو الوضع المالي للشركة نتيجة المستجدات الإقليمية الأخيرة، مشيرة إلى أنها تعتمد على خطط طوارئ واستراتيجيات فعالة لاستمرارية الأعمال، تدعمها فرق تشغيلية مؤهلة تعمل بكفاءة عالية وتدير عمليات التشغيل في المواقع باحترافية ومهنية عالية.

وقالت «أدنوك للتوزيع» إن عمليات الشركة تعمل حالياً كالمعتاد، وإنها تحافظ على متانة أوضاعها التشغيلية والمالية. وأضافت: أنه لم يترتب على التطورات الإقليمية الأخيرة أي تأثير رئيسي في أعمال الشركة أو سيولتها أو مركزها المالي، منوهةً إلى وضع خطط فعالة للطوارئ وضمان استمرارية الأعمال، مدعومة باستجابة سريعة واحترافية من الفِرق المدربة التي تدير العمليات التشغيلية في المواقع حالياً.

وأكدت «أدنوك للحفر» استمرارية عملياتها بصورة اعتيادية، ومحافظتها على استقرار عملياتها التشغيلية ومركزها المالي القوي. وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب التطورات الجارية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لضمان حماية كوادرها ومنشآتها وعملياتها، لافتة إلى أنه لم يترتب على المستجدات الإقليمية الأخيرة أي تأثير جوهري في أعمال الشركة أو سيولتها أو مركزها المالي.





ووفقاً لإفصاحات صدرت عن شركتي «بروج» و«فيرتيغلوب»، فإنها تعمل بتنسيق وثيق مع الجهات المعنية في الدولة لضمان سلامة كوادرها وحماية مرافقها وضمان استمرارية عملياتها، مؤكدة أنه لم يطرأ أي تأثير جوهري في الإنتاج أو السيولة أو المراكز المالية نتيجة للتطورات الإقليمية الأخيرة ومحافظتها على متانة أوضاعها التشغيلية والمالية.

وأوضحت «أدنوك للإمداد والخدمات» لمساهميها أنه لم يطرأ أي تأثير جوهري في أعمال الشركة أو سيولتها أو مركزها المالي نتيجة للتطورات الإقليمية الأخيرة، وقد تم وضع خطط فعالة للطوارئ وضمان استمرارية الأعمال، مدعومة باستجابة سريعة واحترافية من قبل فرق العمل المهيأة، والتي تتولى إدارة العمليات التشغيلية في المواقع المعنية حالياً.



توافر السيولة

وأعلنت «مدن القابضة» أن السيولة ومصادر التمويل تظل كافية لدعم العمليات الجارية وأنشطة التطوير. وقالت إنه في ضوء الأوضاع السائدة في الأسواق وامتثالاً للالتزام المستمر بالإفصاح، فإنها تؤكد أن عملياتها مستمرة من دون أي انقطاع جوهري عبر جميع قطاعات الأعمال، مشددة على الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة.