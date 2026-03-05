الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار يواصل الارتفاع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي
5 مارس 2026 11:08

واصل الدولار الارتفاع اليوم الخميس بعد أن تراجع لفترة وجيزة عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
وفي وقت سابق من الجلسة، توقف الدولار عن الصعود.. وعوض بسرعة خسائر سجلها في التعاملات المبكرة ‌ليتحول للارتفاع مما أدى لهبوط اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1608 ‌دولار والجنيه الإسترليني 0.27 بالمئة إلى 1.3335 دولار.
ومقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 99.00 مواصلا صعوده صوب أعلى مستوى ​في أكثر من ثلاثة أشهر الذي سجله قبل أيام.
وزاد الدولار بما يقارب ​1.4 بالمئة هذا الأسبوع، مما يجعله من بين العملات القليلة التي خرجت بمكاسب خلال جلسات متقلبة هبطت بالأسهم والسندات وأدت حتى لهبوط المعادن النفيسة.
وخسر الين مكاسب سجلها في وقت مبكر من التداولات ليعود ⁠لمستوى قرب الاستقرار عند 157.08 للدولار.
وهبط الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة إلى ​0.7050 دولار أمريكي بعد أن زاد 0.57 بالمئة في الجلسة السابقة خلال موجة بيع للدولار. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5930 دولار أميركي.
لكن اليوان تعافى من أدنى مستوى في شهر وارتفع 0.1 بالمئة إلى 6.8904 للدولار.
وهبطت عملتا بتكوين وإيثر المشفرتان بأكثر من ​واحد بالمئة وتخليتا بذلك عن بعض المكاسب القوية التي شهدتها ​الجلسة السابقة.

أخبار ذات صلة
الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في 4 أشهر
الدولار يصعد بعد محضر "المركزي الأميركي"
المصدر: وكالات
العملات العالمية
الدولار الأميركي
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©