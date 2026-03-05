الدولار يواصل الارتفاع

واصل الدولار الارتفاع اليوم الخميس بعد أن تراجع لفترة وجيزة عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

وفي وقت سابق من الجلسة، توقف الدولار عن الصعود.. وعوض بسرعة خسائر سجلها في التعاملات المبكرة ‌ليتحول للارتفاع مما أدى لهبوط اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1608 ‌دولار والجنيه الإسترليني 0.27 بالمئة إلى 1.3335 دولار.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 99.00 مواصلا صعوده صوب أعلى مستوى ​في أكثر من ثلاثة أشهر الذي سجله قبل أيام.

وزاد الدولار بما يقارب ​1.4 بالمئة هذا الأسبوع، مما يجعله من بين العملات القليلة التي خرجت بمكاسب خلال جلسات متقلبة هبطت بالأسهم والسندات وأدت حتى لهبوط المعادن النفيسة.

وخسر الين مكاسب سجلها في وقت مبكر من التداولات ليعود ⁠لمستوى قرب الاستقرار عند 157.08 للدولار.

وهبط الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة إلى ​0.7050 دولار أمريكي بعد أن زاد 0.57 بالمئة في الجلسة السابقة خلال موجة بيع للدولار. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5930 دولار أميركي.

لكن اليوان تعافى من أدنى مستوى في شهر وارتفع 0.1 بالمئة إلى 6.8904 للدولار.

وهبطت عملتا بتكوين وإيثر المشفرتان بأكثر من ​واحد بالمئة وتخليتا بذلك عن بعض المكاسب القوية التي شهدتها ​الجلسة السابقة.



