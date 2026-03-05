الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الصين تحدد هدفها للنمو الاقتصادي خلال 2026

الصين تحدد هدفها للنمو الاقتصادي خلال 2026
5 مارس 2026 11:48

حددت الصين هدفها للنمو الاقتصادي لهذا العام بما يتراوح بين 4.5 و5 %، مقارنة بـ 5% خلال عام 2025، وفق تقرير حكومي.

وجاء في التقرير، المقدم اليوم "الخميس" إلى الهيئة التشريعية العليا في البلاد للمداولة، أن الأهداف الرئيسية للتنمية تشمل هذا العام أيضا، معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية عند 5.5 %، وتوفير فرص عمل جديدة لما يزيد عن 12 مليون شخص في المناطق الحضرية، ومعدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين عند حوالي 2 %، ونمو الدخل الشخصي بما يتماشى مع النمو الاقتصادي وتحقيق توازن أساسي في ميزان المدفوعات الدولية وحجم إنتاج الحبوب الغذائية عند حوالي 700 مليون طن وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنحو 3.8%.

الصين
النمو
النمو الاقتصادي
