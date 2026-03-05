الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الاتحادية للضرائب» تحصل على شهادة «المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة» من «معهد الابتكار العالمي»

«الاتحادية للضرائب» تحصل على شهادة «المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة» من «معهد الابتكار العالمي»
5 مارس 2026 15:18

أبوظبي (الاتحاد) حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على «شهادة المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة» «CGInO» من «معهد الابتكار العالمي» بأعلى تقييم دولي يمنحه المعهد بتصنيف 7 نجوم، تأكيداً للإنجازات المهمة التي حققتها الهيئة في مجال الابتكار، بما يعكس نُضج منظومتها المؤسسية وريادتها على المستوى الدولي في تطوير وتطبيق أفضل المُمارسات الابتكارية في القطاع الحكومي.
وتُعد شهادة «CGInO» من أرقى الشهادات العالمية في مجال الابتكار المؤسسي، وتُمنح للجهات التي تنجح في دمج مفاهيم الابتكار المُستدام ضمن استراتيجياتها وعملياتها التشغيلية وخدماتها المؤسسية.
وأكد عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال تسلم الشهادة الدولية في مقر الهيئة بدبي، أهمية الحصول على «شهادة المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة»، إذ يدعم هذا الإنجاز مسيرة الهيئة للتميُّز، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز الريادة في جميع مجالات عملها، للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم وأكثرها تطوراً، مشيراً إلى أن الحصول على هذه الشهادة العالمية جاء بعد تكثيف الجهود للتطوير المُستمر للأداء المؤسسي بجميع قطاعات عمل الهيئة، وتعد هذه الإنجازات حافزاً لمواصلة العمل على إطلاق المزيد من المُبادرات، والابتكارات لتقديم مزيد من التسهيلات بالخدمات المُقدَّمة للمُتعاملين عبر بيئة مؤسَّسية مُشجِّعة على الابتكار والإبداع.
من جانبه، قال جاسم الزرعوني، الرئيس التنفيذي للابتكار: «يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة الهيئة لترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، حيث أصبح الابتكار عنصراً أساسياً في منهجية العمل اليومي، ومحركاً رئيسياً لتطوير الخدمات والعمليات، وتعزيز تجارب المُتعاملين».
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً للجهود المُؤسسية المُتكاملة التي قادها فريق الابتكار، حيث قام الفريق بإعداد ملف التقييم واستيفاء مُتطلبات الاعتماد، بما يعكس كفاءة الكوادر الوطنية، فتم تنفيذ إجراءات التقييم عبر مراجعة الوثائق والسجلات ذات الصلة على مدى جلسات عدة، قام خلالها عدد من المُقيِّمين بالتحقق من استيفاء متطلبات الحصول على الشهادة.
وأشارت الهيئة إلى أنه بالرغم من حصولها على شهادة للعام الثالث على التوالي، إلا أن أهمية الحصول على الشهادة الجديدة تتمثل في أنها بتصنيف 7 نجوم الذي يُعد أعلى تقييم دولي يقوم «معهد الابتكار العالمي» بمنحه للجهات التي تُظهر تكاملاً متقدماً بين الاستراتيجية والعمليات والموارد البشرية والتقنيات الحديثة، مع وجود أثر مُستدام قابل للقياس لمُبادرات الابتكار على كفاءة الأداء المؤسسي وجودة خدمات الهيئة، مما يعكس التزام الهيئة الاتحادية للضرائب برؤية استراتيجية واضحة لتعزيز الابتكار المؤسسي، وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية.

المصدر: وام
