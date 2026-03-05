طيران الإمارات تشغّل 100 رحلة من وإلى دبي يومي 5 و6 مارس

أوضحت طيران الإمارات أنها تشغّل حالياً جدول رحلات محدوداً حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب إعادة فتح بعض المجالات الجوية في المنطقة بشكل جزئي بما يسمح باستئناف الرحلات التجارية بشكل آمن.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات في بيان صادر اليوم، إن الناقلة ستشغل أكثر من 100 رحلة من وإلى دبي خلال يومي 5 و6 مارس، لنقل المسافرين إلى وجهاتهم، إضافة إلى شحن مواد أساسية تشمل المواد سريعة التلف والأدوية.

وأفاد بأن طيران الإمارات ستواصل إعادة بناء جدول رحلاتها تدريجياً، وفقاً لتوافر المجال الجوي واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية.

وأكد أن السلامة تبقى دائماً على رأس أولوياتهم، وأنهم يواصلون متابعة الوضع عن كثب وتكييف عملياتهم التشغيلية وفقاً للتطورات.

وأوضح أن التوجه إلى المطار يكون فقط للعملاء الذين لديهم حجز مؤكد.

ودعا العملاء لمتابعة الموقع الإلكتروني للناقلة والقنوات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على أحدث المستجدات.