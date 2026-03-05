«الرقابة النووية» تترأس بعثة من وكالة الطاقة الذرية إلى الأردن

أبوظبي (الاتحاد)

ترأست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بعثة خدمة تقييم وقاية العاملين من الإشعاع التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار دعم الدول الأعضاء لتعزيز منظوماتها التشريعية والرقابية والتقنية في مجال الحماية من الإشعاع، وبما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة.

وجاءت هذه البعثة تلبيةً لطلب رسمي من الأردن، حيث استضافتها هيئة تنظيم الطاقة والمعادن وفقاً لمنهجية التقييم المعتمدة لدى الوكالة. وخلص فريق التقييم إلى أن الأردن نجحت في تطوير إطار وطني فاعل لوقاية العاملين من الإشعاع، مع وجود فرص لمزيد من التطوير المستمر.

وتهدف بعثات خدمة التقييم إلى مراجعة الترتيبات الوطنية الخاصة بحماية العاملين من التعرض للإشعاع، بما يشمل الأنظمة الرقابية، والخدمات الفنية المساندة مثل قياس الجرعات ومعايرة أجهزة الرصد، إضافة إلى برامج الوقاية والتدريب وإدارة الجودة، وتسهم هذه البعثات في ترسيخ ثقافة السلامة وتعزيز التحسين المستدام لضمان أعلى مستويات الحماية للعاملين في المجالات التي تتطلب التعامل مع مصادر إشعاعية.

وخلال الزيارة، استعرض فريق الخبراء منظومة الرقابة في الأردن، والخدمات التقنية الداعمة، وتدابير الوقاية المطبقة في المنشآت النووية والبحثية والطبية والصناعية، بما في ذلك أنظمة رصد جرعات العاملين، وبرامج التدريب، وآليات إدارة الجودة.

وحددت البعثة عدداً من الممارسات الجيدة، إلى جانب توصيات من شأنها دعم تطوير منظومة الحماية بما يتماشى مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت عايدة الشحي، مديرة إدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة ورئيسة البعثة، إن ترؤس الهيئة لهذه البعثة الدولية يعكس عمق التعاون بين الدول الأعضاء في تطوير أطر الوقاية من الإشعاع. فمن خلال المراجعات الفنية، نقيم المنظومات الوطنية، ونتبادل الخبرات الرقابية، ونستكشف فرص التطوير، بما يعزز التزامنا المشترك بأعلى معايير حماية العاملين.

ويجسد تكليف الهيئة بقيادة هذه البعثة مستوى الثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية في إدارة هذه البعثات الدولية، كما يعكس الدور المتنامي لدولة الإمارات في دعم جهود المجتمع الدولي لتطوير قطاع الأمان الإشعاعي، ويؤكد أهمية إسهام الخبرات الوطنية في قيادة المبادرات العالمية الرامية إلى الارتقاء بأعلى معايير الحماية على مستوى العالم.

وتعد خدمة تقييم وقاية العاملين من الإشعاع إحدى خدمات المراجعة التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على تقييم وتعزيز ترتيباتها الوطنية لحماية العاملين من الإشعاع، بما يتوافق مع معايير الأمان الدولية.