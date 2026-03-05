مجلس إدارة «برجيل القابضة» يوصي بتوزيع 120 مليون درهم أرباحاً عن

أبوظبي (الاتحاد)

أوصى مجلس إدارة شركة برجيل القابضة بتوزيع أرباح سنوية بقيمة 120 مليون درهم عن عام 2025، بما يعادل 0.02 درهم للسهم العادي.

وتعكس هذه التوصية التزام المجموعة المستمر بتعزيز القيمة للمساهمين، مع الحفاظ على مرونة مالية تدعم خطط النمو والاستثمارات المستقبلية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عامٍ شهد أداءً ماليًا قويًا للمجموعة.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: شهد عام 2025 زخماً ملحوظاً لأعمال برجيل القابضة، مدفوعاً بشبكة متكاملة من المرافق الصحية، ومدعومة بمراكز تميز متخصصة وتوافق وثيق مع أولويات الرعاية الصحية الوطنية، وقد أسهمت استثماراتنا في المنظومة الصحية، إلى جانب قيادتنا الطبية وكوادرنا البشرية، في تحقيق نمو قوي وتحسين جودة الأرباح، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية المتقدمة.

وارتفع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 9.5% على أساس سنوي ليبلغ 5,486 مليون درهم، مدفوعاً بتجاوز عدد زيارات المرضى 7 ملايين زيارة، بزيادة 8.4% مقارنة بالعام السابق.

كما تحسّن الأداء التشغيلي خلال العام، حيث ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19.9% ​​على أساس سنوي ليصل إلى 1,089 مليون درهم في السنة المالية 2025، مع تحسن هامش الربح إلى 19.8% مقارنةً بـ 18.1% في السنة المالية 2024، مما يعكس التنفيذ المنضبط في مجالات القوى العاملة والمشتريات والتكاليف العامة، وزيادة الرافعة التشغيلية الناتجة عن زيادة استخدام الأصول، واستكمال عملية تحسين ملكية الأصول.

وارتفع صافي الربح بنسبة 39.5% على أساس سنوي ليصل إلى 503 ملايين درهم، وتوسع هامش الربح الصافي إلى 9.2%، مما يعكس قوة الرافعة التشغيلية، والتحكم المنضبط في التكاليف غير التشغيلية، والمكاسب المحققة من مبادرات تحسين الأصول.

ويُعدّ توسيع نطاق الرعاية المعقدة والمتخصصة جوهر استراتيجية برجيل القابضة متوسطة الأجل، إلى جانب تسريع الاستخدام عبر شبكتها الموسعة وتحويل الاستثمارات الأخيرة إلى نمو مستدام في الأرباح.

تعزز المجموعة مكانتها كجهة رائدة إقليمياً في مجال الإحالة الطبية من خلال تعميق خبرتها السريرية في التخصصات ذات الأولوية، وتحسين مزيجها الجراحي والعلاجي لتقديم قيمة أعلى للمرضى، وسيستمر التوسع المدروس لشبكتها في المستشفيات ومراكز الجراحة النهارية والمراكز الطبية والمنصات القابلة للتطوير في الإمارات والمملكة العربية السعودية، مدعوماً بمسارات إحالة متكاملة والطلب المتزايد على الرعاية المتقدمة.

