«2 بوينت زيرو» تستحوذ على حصة أغلبية في «ISEM» الإيطالية للتغليف مقابل 704 ملايين درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «2 بوينت زيرو» عن استكمالها رسمياً صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية في مجموعة ISEM الأوروبية الرائدة في مجال التغليف، والتي تقدم خدماتها إلى مجالات التجميل والموضة والمنتجات الفاخرة والمكملات الغذائية وغيرها.

وبلغت قيمة الصفقة 704 ملايين درهم، تم تمويلها عبر مزيج من رأس المال الثانوي والأولي، بهدف تسريع وتيرة النمو وفرص التوسع العضوي وغير العضوي.

وبموجب هذه الصفقة، تمتلك مجموعة «2 بوينت زيرو» حالياً حصة قدرها 60.8% في مجموعة ISEM، بينما سيمتلك «بنينسولا كابيتال» والمستثمرون الأقلية النسبة المتبقية البالغة 39.2%.

وتمثل هذه الخطوة انطلاقة شراكة استراتيجية بين مجموعة «2 بوينت زيرو» و«بنينسولا كابيتال»، حيث سيعمل الطرفان معاً على تعزيز مكانة ISEM الريادية من خلال توسيع فئات المنتجات وحضورها الجغرافي، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية عبر مختلف عمليات الشركة، من التصنيع وصولاً إلى إدارة علاقات العملاء، إضافةً إلى دعم عمليات استحواذ نوعية تستهدف توسيع القاعدة الصناعية للشركة وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنوع منتجاتها.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي في مجموعة 2 بوينت زيرو: يمثل استكمال هذه الصفقة خطوة مهمة في مسار خططنا التنموية الطموحة على المستوى العالمي، وإنشاء منصة قابلة للتوسع في مجال التغليف، ليصبح سادس القطاعات التي تركز على المستهلك ضمن محفظتنا. وخلال زيارتنا لمرافقISEM، بدا جلياً المستوى المتقدم من الأتمتة واستخدام أنظمة التجميع بالروبوتات المتطورة والبنية التصنيعية الحديثة، التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، والمحافظة على أعلى معايير الجودة، وتعزيز الأداء.

وأضافت بوعزة: يأتي دخولنا إلى قطاع التغليف في ظل استمرار تحقيقه معدلات نمو سنوية مركبة قوية عبر عدة قطاعات فرعية، مثل الأغذية والأدوية والمنتجات الفاخرة. وبفضل سجلنا الحافل في تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تكامل العمليات، لدينا كافة المقومات التي تتيح لنا دعم ISEM في تسريع توسعها الدولي، إلى جانب التوسع في مجالي التغليف الأولي والثانوي، وتحقيق عوائد طويلة الأجل لمساهمينا.

ويمثل استكمال الصفقة خطوة حيوية نحو توسع مجموعة «2 بوينت زيرو» في مجال التغليف، من خلال إنشاء القطاع السادس الذي يركز على المستهلك ضمن محفظة المجموعة، بما يعزز التكامل الاستراتيجي مع أعمالها الحالية في مجالي الجمال والملابس.

وتأسست مجموعة ISEM عام 1949 ويقع مقرها في بولونيا بإيطاليا، وهي شركة رائدة تجسد قيمة علامة «صنع في إيطاليا»، المعروفة عالمياً بجودتها، وابتكارها، وارتباطها الوثيق بعملاء رئيسيين في قطاع المنتجات الفاخرة.

وقال بورخا برادو، الشريك المؤسس لشركة بنينسولا كابيتال: يمثل استكمال هذه الصفقة بداية مرحلة جديدة ومهمة لمجموعة ISEM التي رسخت مكانتها كشريك مفضل في مجال التغليف لأبرز العلامات الفاخرة على مستوى العالم، وسيمنحها هذا الاستثمار رأس المال والدعم الاستراتيجي والانتشار الدولي اللازم لتسريع خططها التوسعية.

من جانبه، قال فرانشيسكو بينتوتشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ISEM: يمثل هذا اليوم محطة جديدة في مسيرة المجموعة، فقد أصبحنا أكثر قدرة على توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز حضورنا، مع الحفاظ على الدقة والاهتمام بالتفاصيل والالتزام المباشر الذي يميز طريقة عمل ISEM.