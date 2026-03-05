«سياحة عجمان» توقّع اتفاقية تعاون مع «كورال ترافل»

عجمان (الاتحاد)

وقّعت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان اتفاقية تعاون نوعية مع شركة «كورال ترافل»، إحدى أبرز منظمي الرحلات في ألمانيا والنمسا وسويسرا، في خطوة تجسّد توجهاً تسويقياً مدروساً يهدف إلى ترسيخ موقع الإمارة ضمن خريطة الوجهات المفضلة للمسافر الأوروبي، وتنويع قاعدة الأسواق المصدرة للسياحة، وتعظيم حضورها التنافسي في الأسواق ذات القيمة الاقتصادية والإنفاق السياحي المرتفع.

وجرى توقيع الاتفاقية افتراضياً، حيث وقّع محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، من مقر الدائرة، فيما وقّع حجابي أيهان، مدير إدارة المنتجات في شركة «كورال ترافل»، من العاصمة الألمانية برلين، بحضور المكتب التمثيلي للدائرة والمتواجد في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة، المنصة العالمية الأبرز لصناعة السفر والسياحة.

وتمثّل الاتفاقية إطاراً عملياً لإدراج إمارة عجمان ضمن منظومة الوجهات التي تروّج لها «كورال ترافل» في أسواق ألمانيا والنمسا وسويسرا، عبر تنفيذ حملات تسويق متكاملة تستهدف شرائح محددة من المسافرين، وتطوير باقات سفر مصممة وفقاً لتحليلات دقيقة لسلوك المستهلك الأوروبي، إلى جانب تمكين شبكة وكلاء السفر وشركاء المبيعات من أدوات ومعارف تسويقية تعزّز حضور الإمارة في نقاط البيع.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في قراءة مؤشرات الطلب واتجاهات السفر في أسواق وسط أوروبا، والعمل على تصميم منتجات سياحية مرنة تستجيب لتغيرات السوق، وتواكب تنامي الإقبال على الوجهات التي تجمع بين العمق الثقافي والتجارب الشاطئية والأنشطة العائلية ضمن بيئة آمنة وعالية الجودة.

وأكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أن الدائرة تتبنى نهجاً استراتيجياً يقوم على بناء شراكات طويلة الأمد مع كبار منظمي الرحلات الدوليين، بما يعزّز تموضع الإمارة كوجهة تنافسية ضمن خيارات المسافر الأوروبي، ويواكب التحولات المتسارعة في صناعة السفر العالمية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن رؤية متكاملة تستهدف تعظيم الحصة السوقية للإمارة في الأسواق الأوروبية ذات القيمة العالية، لافتاً إلى أن التركيز على أسواق وسط أوروبا يستند إلى مؤشرات أداء دقيقة تعكس أهمية هذه الأسواق من حيث حجم الحركة السياحية ومتوسط الإنفاق، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ويعزّز استدامة النمو في القطاع السياحي.

من جانبه، أشار حجابي أيهان، مدير إدارة المنتجات في شركة «كورال ترافل»، إلى أن إدراج عجمان ضمن برامج «كورال ترافل» في أسواق ألمانيا والنمسا وسويسرا يوسّع من محفظة الوجهات المتاحة لعملاء الشركة، مؤكداً أن الإمارة تمتلك مقومات سياحية قادرة على تحقيق جاذبية عالية لدى المسافرين الباحثين عن تجارب أصيلة ومتوازنة تجمع بين الاسترخاء والبُعد الثقافي.