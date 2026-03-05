الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

العجز المالي في بلجيكا يرتفع إلى 5.3% من الناتج المحلي

المصرف الوطني البلجيكي
6 مارس 2026 02:33

بروكسل (وام)

قال المصرف الوطني البلجيكي إن العجز المالي في بلجيكا اتسع خلال عام 2025 إلى نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 4.4% في عام 2024، مع ارتفاع الدين العام إلى قرابة 107% من الناتج.
وأشار المصرف في تقريره السنوي إلى أنّ استعادة التوازن المالي تتطلب جهوداً إضافية على المدى القريب والبعيد موضحاً أنّ بلجيكا تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث حجم العجز داخل منطقة اليورو، في وقت سجلت فيه معظم الدول ذات الديون المرتفعة تراجعاً في مديونيتها.
وبينما تجاوز الإنفاق العام 54% من الناتج المحلي وهو أعلى مستوى منذ جائحة كورونا وبزيادة تقارب خمس نقاط مئوية عن متوسط الاتحاد الأوروبي فقد شكّلت كلفة الرعاية الصحية وتعويضات المرض طويل الأجل المحرك الرئيسي للزيادة، إذ نمت بنحو ثلاثة مليارات يورو خلال عام واحد.

الناتج المحلي
العجز المالي
بلجيكا
