«أوبك للتنمية» يخصص 3.2 مليار دولار لتمويل المشاريع في 2025

فيينا (وام)

قال صندوق أوبك للتنمية الدولية إنه خصص 3.2 مليار دولار لتمويل مشاريع وعمليات التنمية خلال عام 2025، مسجلاً بذلك أعلى مستوى سنوي في تاريخ الصندوق، بزيادة قدرها 39% مقارنة على أساس سنوي. وأكد البيان، الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، بمناسبة احتفال صندوق أوبك بحلول الذكرى الخمسين لتأسيسه، أن النتائج تعكس أداءً قوياً في ظل الطلب المتزايد على تمويل مشاريع التنمية. وأظهرت بيانات صندوق أوبك، أن عام 2025 شهد توقيع 35 اتفاقية لصالح القطاع العام، دعمت الإصلاحات الحكومية، والاستثمار في البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم التجارة العالمية، وكذلك 26 اتفاقية للقطاع الخاص، بهدف تعزيز نمو القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتمويل حركة التجارة، كما قدّم الصندوق 15 منحة بقيمة نحو 7 ملايين دولار، لدعم المساعدات الإنسانية، وتوفير الطاقة، ودعم القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية.

وأوضح بيان الصندوق أن التزامات عام 2025، شهدت التركيز على المناطق، التي تواجه أشد الاحتياجات التنموية، حيث استحوذت منطقة شرق وجنوب أفريقيا وغرب ووسط أفريقيا على الحصة الأكبر بقيمة نحو 1.2 مليار دولار، تمثل 36% من إجمالي التمويل. وحصلت منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى على نحو 849 مليون دولار، تمثل نحو 26%.