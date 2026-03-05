الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أوبك للتنمية» يخصص 3.2 مليار دولار لتمويل المشاريع في 2025

«أوبك للتنمية» يخصص 3.2 مليار دولار لتمويل المشاريع في 2025
6 مارس 2026 02:33

فيينا (وام)

قال صندوق أوبك للتنمية الدولية إنه خصص 3.2 مليار دولار لتمويل مشاريع وعمليات التنمية خلال عام 2025، مسجلاً بذلك أعلى مستوى سنوي في تاريخ الصندوق، بزيادة قدرها 39% مقارنة على أساس سنوي. وأكد البيان، الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، بمناسبة احتفال صندوق أوبك بحلول الذكرى الخمسين لتأسيسه، أن النتائج تعكس أداءً قوياً في ظل الطلب المتزايد على تمويل مشاريع التنمية. وأظهرت بيانات صندوق أوبك، أن عام 2025 شهد توقيع 35 اتفاقية لصالح القطاع العام، دعمت الإصلاحات الحكومية، والاستثمار في البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم التجارة العالمية، وكذلك 26 اتفاقية للقطاع الخاص، بهدف تعزيز نمو القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتمويل حركة التجارة، كما قدّم الصندوق 15 منحة بقيمة نحو 7 ملايين دولار، لدعم المساعدات الإنسانية، وتوفير الطاقة، ودعم القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية.
وأوضح بيان الصندوق أن التزامات عام 2025، شهدت التركيز على المناطق، التي تواجه أشد الاحتياجات التنموية، حيث استحوذت منطقة شرق وجنوب أفريقيا وغرب ووسط أفريقيا على الحصة الأكبر بقيمة نحو 1.2 مليار دولار، تمثل 36% من إجمالي التمويل. وحصلت منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى على نحو 849 مليون دولار، تمثل نحو 26%.

صندوق الأوبك للتنمية الدولية
أوبك
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©