الذهب يتراجع أمام قوة الدولار

لندن (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب أمس، لتبدد مكاسب سابقة متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار التي ضغطت على الأسعار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 5099.48 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1448 بتوقيت جرينتش.

وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.5% إلى 5108.70 ⁠دولار.

وعادة ما ‌ينظر إلى الذهب كأداة تحوط ضد التضخم طويل الأجل، لكنه يستفيد بشكل أكبر من انخفاض أسعار الفائدة.

وسجل المعدن النفيس، الذي بلغ مستوى قياسيا قدره ​5594.82 دولار في 29 يناير، ارتفاعا طفيفا فوق 5400 دولار يوم الاثنين، لكنه تراجع لاحقا مع ارتفاع الدولار الذي اجتذب بدوره تدفقات مالية نحو الملاذات الآمنة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4%، مما جعل الذهب، ‌المقوم بالدولار، أكثر تكلفة للمشترين الأجانب، في ​حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 82.41 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.6% إلى 2136.09 ​دولار. وهبط البلاديوم 2.4% إلى 1639.96 دولار.