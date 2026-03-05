الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يتراجع أمام قوة الدولار

سبائك ذهبية بمنشأة صهر في غانا (أرشيفية)
6 مارس 2026 02:33

لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
الدولار يستعد لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من عام
ارتفاع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب أمس، لتبدد مكاسب سابقة متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار التي ضغطت على الأسعار.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 5099.48 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1448 بتوقيت جرينتش.
وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.5% إلى 5108.70 ⁠دولار.
وعادة ما ‌ينظر إلى الذهب كأداة تحوط ضد التضخم طويل الأجل، لكنه يستفيد بشكل أكبر من انخفاض أسعار الفائدة.
وسجل المعدن النفيس، الذي بلغ مستوى قياسيا قدره ​5594.82 دولار في 29 يناير، ارتفاعا طفيفا فوق 5400 دولار يوم الاثنين، لكنه تراجع لاحقا مع ارتفاع الدولار الذي اجتذب بدوره تدفقات مالية نحو الملاذات الآمنة.
وارتفع مؤشر الدولار 0.4%، مما جعل الذهب، ‌المقوم بالدولار، أكثر تكلفة للمشترين الأجانب، في ​حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 82.41 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.6% إلى 2136.09 ​دولار. وهبط البلاديوم 2.4% إلى 1639.96 دولار.

الذهب
أسعار الذهب
تعاملات الذهب
سعر الذهب
سندات الخزانة الأميركية
الدولار
سعر الدولار
المعدن النفيس
المعدن الأصفر
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©