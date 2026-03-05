الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا لأول مرة منذ 3 أشهر

بنك كوريا المركزي
6 مارس 2026 02:33

سيئول (وام)

أعلن بنك كوريا المركزي أمس أن احتياطيات جمهورية كوريا من النقد الأجنبي ارتفعت مقارنة بالشهر السابق خلال فبراير، مسجلة أول زيادة لها منذ ثلاثة أشهر، مدفوعة بعوائد الاستثمار وإصدار سندات صندوق استقرار الصرف المقومة بالعملات الأجنبية.
وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بلغت 427.62 مليار دولار أميركي في نهاية فبراير، بارتفاع قدره 1.72 مليار دولار عن الشهر السابق، وفقاً للبيانات للصادرة عن بنك كوريا المركزي.
وانخفضت الاحتياطيات في ديسمبر لأول مرة منذ يونيو، واستمرت في الانخفاض حتى يناير.
وأظهرت البيانات أن احتياطي البلاد لدى صندوق النقد الدولي ارتفع بمقدار 200 مليون دولار عن الشهر السابق ليصل إلى 4.6 مليار دولار في نهاية فبراير.

