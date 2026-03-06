السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب
6 مارس 2026 13:19

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد انخفاضها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية عند 5117.27 دولار للأوقية بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش. وخسر المعدن ما يقارب ثلاثة ⁠بالمئة من قيمته هذا الأسبوع.
وارتفعت العقود ‌الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل ⁠واحداً بالمئة ​إلى 5126.70 دولار.
وتراجع الدولار مما يجعل المعدن النفيس المقوم به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية
بالمئة إلى 84.12 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة تقريبا ​إلى 2150.70 دولار. وصعد البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1662.72 دولار.

