السبت 7 مارس 2026
اقتصاد

طيران الإمارات تتوقع العودة إلى تشغيل كامل شبكتها خلال أيام قليلة

6 مارس 2026 16:47

توقعت طيران الإمارات العودة إلى تشغيل كامل شبكتها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك رهناً بتوافر المجال الجوي واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات في بيان اليوم، إن السلامة تبقى كما هو الحال دائماً، على رأس أولوياتنا، إلى جانب حرصنا الدائم على خدمة عملائنا ورعايتهم.

وأضاف: إنه وفي أعقاب إعادة فتح بعض المجالات الجوية في المنطقة بشكل جزئي، تشغّل الناقلة حالياً جدول رحلات محدود، في وقت تواصل فيه العمل على استعادة عمليات شبكتها بالكامل.

ووفق البيان الصادر عن الناقلة فقد نقلت طيران الإمارات أمس الخميس نحو 30 ألف مسافر من دبي، وبحلول يوم غدٍ السبت 7 مارس، ستشغّل طيران الإمارات 106 رحلات يومياً ذهاباً وإياباً إلى 83 وجهة، وهو ما يمثل قرابة 60% من شبكة وجهاتها.

وأشارت الناقلة إلى أنها وفي بعض الأسواق التي تشهد طلباً مرتفعاً، عززت طيران الإمارات عملياتها بشكل ملحوظ ففي المملكة المتحدة وحدها، ستشغّل الناقلة 11 رحلة يومياً عبر 5 مطارات بحلول 7 مارس، ما يعكس قوة الطلب على السفر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وأفادت بأنه يجري تعزيز السعة المقعدية إلى الهند، حيث سترفع طيران الإمارات عدد رحلاتها إلى 22 رحلة يومياً، لتخدم جميع وجهاتها التسع في الهند بحلول يوم غدٍ 7 مارس.

وفي الولايات المتحدة، تواصل طيران الإمارات تشغيل رحلاتها إلى 7 وجهات أميركية، بما يضمن استمرار الربط الجوي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات خلال هذه الفترة.

وأكدت الناقلة مواصلة متابعة الوضع عن كثب وتكييف عملياتها التشغيلية وفقاً للتطورات، كما حثت جميع العملاء على متابعة الموقع الإلكتروني للناقلة وقنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ستواصل نشر أحدث المستجدات فور توفرها.

المصدر: وام
طيران الإمارات
الإمارات
