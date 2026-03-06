السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«برتڤيل للتطوير العقاري» تؤكد استمرار الأعمال الإنشائية في مشاريعها بأبوظبي بوتيرة منتظمة

6 مارس 2026 22:50

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت برتڤيل للتطوير العقاري أن الأعمال الإنشائية في مشاريعها بأبوظبي تسير بوتيرة منتظمة، ووفق الخطط الزمنية المحددة الزمني المحدد.
وأكدت «برتڤيل» تقدّم أعمال البناء بكافة مشاريع الشركة، ما يعكس التزام الشركة بسرعة الإنجاز وجودة التنفيذ ودقة التخطيط، مشيرة إلى أن الشركة تمتلك حالياً محفظة مشاريع نشطة في أبرز مناطق أبوظبي تشمل ياس باي، ومدينة مصدر، وشاطئ الراحة، إلى جانب مناطق أخرى مميزة في الإمارة.
وأشارت إلى تقدم نسب الإنجاز بمشاريعها قيد الإنشاء حالياً، والتي تشمل 5 مشاريع في مدينة مصدر، وهي «باب القصر ريزورت ريزيدنس 18» و«باب القصر ريزورت ريزيدنس 19»، و«ڤيل 11»، و«ڤيل 12»، و«باب القصر جاردن 66»، بجانب مشروعي «باب القصر ريزيدنس 25»، و«باب القصر ريزيدنس 31» في ياس باي في جزيرة ياس، فضلا عن مشروع «باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس 22» في شاطئ الراحة.
وأكدت «برتڤيل» الحرص على إبقاء المستثمرين ومالكي المنازل على اطلاع مستمر بسير الأعمال في مشاريعها، وتعزيز مستوى الشفافية عبر توفير بث مباشر يتيح متابعة مراحل البناء بشكل يومي، عبر رابط البث المباشر لمواقع المشاريع: live.burtville.com.
وأوضحت أن إدارة العمليات في الشركة تسير وفق إجراءات منظمة تضمن سير الأعمال بكفاءة وانسيابية، مع استمرار التواصل مع العملاء والشركاء دون انقطاع، مشيرة إلى أن التعامل المباشر مع أي ملاحظات يتم بشكل فوري عبر قنوات تواصل متعددة ومتاحة على مدار الساعة، ضمن منهجية تحسين مستمر تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وضمان تجربة استثمارية تتسم بالوضوح والشفافية في جميع مراحل التطوير والبيع.

