اختتام فعاليات الدفعة الثالثة من برنامج مسرعة «دبي إم آي تي ديزاين إكس»



دبي (الاتحاد)

أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المُتخصّصة بالمعرفة والابتكار، والمُنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، عن اختتام الدفعة الثالثة من برنامج مسرّعة «دبي أم آي تي ديزاين أكس» الذي تُنظمه بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا و«جلوبال جروث هب».

وشهدت فعاليات يوم العروض استكمال المرحلة الأولى من البرنامج، المخصصة للاحتفاء بالجيل الجديد من المشاريع القائمة على التصميم، والرامية إلى معالجة التحديات الإقليمية والعالمية، حيث تضمنت الدفعة الثالثة 11 شركة ناشئة مبتكرة، تم اختيارها من خلال عملية تقديم للطلبات شهدت تنافسية كبيرة.

وتنوعت الشركات التي يستقر حوالي نصفها خارج دولة الإمارات، لتشمل قطاعات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والمواد المستدامة، إلى جانب الأنظمة الذاتية والتقنيات المخصصة للقوى العاملة.

وشارك مؤسسو الشركات في ورش عمل مكثفة وجلسات إرشادية تحت إشراف فريق عمل البرنامج، بدعمٍ من طلبة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشبكة جلوبال جروث هب.

ووفرت التجربة فرصاً للإرشاد المنهجي والقدرة على الوصول إلى منظومة الابتكار في إمارة دبي، إلى جانب التواصل مع المستثمرين والشركاء والجهات المعنية الحكومية.

وخلال فعاليات يوم العروض، منحت اللجنة المنظمة ما مجموعه 100 ألف درهم إماراتي للشركات الأعلى أداءً، على شكل تمويل خالٍ من حقوق الملكية، بالإضافة إلى حزم مدتها سنة واحدة لتأسيس الأعمال في واحة دبي للسيليكون.

وتصدّر قائمة الفائزين كلٌ من فريق كاتريكس، الذي نجح في تطوير منصة للإدراك السريع القائم على الذكاء الاصطناعي، وهي مخصصة لاستخدامات الأنظمة الذاتية والبنية التحتية الذكية؛ وويلماتيكس، التي طوّرت منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة لتسريع أبحاث المواد الكيميائية والمستدامة؛ ونشيد، وهو حل التحقق من القوى العاملة لتعزيز مستويات الامتثال والسلامة على امتداد المشاريع الصناعية ومشاريع البناء.

كما حظيت كلٌ من شركة أبولو ميديكا، التي تدمج بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات القابلة للارتداء لتعزيز نتائج إعادة التأهيل الطبي، وشركة ذا بي. إي. ستوري، المتخصصة في تطوير حلول قائمة على الإنزيمات الحيوية لتحويل النفايات العضوية إلى منتجات تنظيف صديقة للبيئة، بباقات تأسيس أعمال لمدة عام كامل في واحة دبي للسيليكون؛ وذلك تقديراً لابتكاراتهما النوعية القابلة للتوسع وذات الأثر الملموس.

وقال بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون: «يؤكد هذا البرنامج التزامنا بتعزيز ريادة الأعمال القائمة على التصميم والمدفوعة بالتكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية الإمارات ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. إذ ومن خلال تعاوننا مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتوظيف منظومتنا المتكاملة في واحة دبي للسيليكون، فإننا نُسهم في تمكين المؤسسين من تحويل الأبحاث والابتكارات إلى مشاريع رائدة قابلة للتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي، مدعومة بإمكانية الوصول المباشر إلى رأس المال، والخبرات التخصصية، وفرص السوق الواعدة».

وحصلت على الجائزة الأولى شركة كاتريكس إيه آي، التي نجحت في تطوير منصة للإدراك الفوري المدعوم بالسحابة والذكاء الاصطناعي والمخصصة للأنظمة ذاتية القيادة والبنية التحتية الذكية.

وفازت بالجائزة الثانية شركة «ويلماتكس»، المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على تسريع وتيرة البحث والتطوير في قطاعي المواد والكيميائيات.

ويعكس برنامج مسرعة أم آي تي ديزاين أكس دبي مستوى التعاون الاستراتيجي المتقدم بين واحة دبي للسيليكون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الرامي إلى ترسيخ أطر عمل الابتكار القائم على التصميم والمعترف بها عالمياً ضمن مشهد ريادة الأعمال في دبي.

ويحصل المشاركون على مزايا تتجاوز نطاق حاضنة الأعمال من خلال توفير تمويل خالٍ من الملكية وتوجيه منظم ووصول مباشر إلى المنظومة المتكاملة لواحة دبي للسيليكون، حيث يعمل البرنامج على ربط الشركات الناشئة مع الأوساط الأكاديمية والشركات والمستثمرين والجهات المعنية التنظيمية، مما يمكّن هذه المشاريع من اختبار حلولها وتطويرها وتوسيعها ضمن بيئة تشغيلية ديناميكية.

ومنذ انطلاقته، قدم برنامج مسرعة أم آي تي ديزاين أكس دبي، الرائد عالمياً في مجال تسريع تطوير الشركات الناشئة، الدعم لما يزيد على 200 شركة في 5 قارات، مع محفظة مشاريع تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار، مما يؤكد تأثيره الفعال ضمن مشهد الابتكار العالمي.