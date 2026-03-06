نمو في معدل تأسيس الشركات الجديدة بألمانيا العام الماضي

فيسبادن (د ب أ)

أقدم عدد متزايد من الأشخاص في ألمانيا مجدداً على تأسيس شركات جديدة العام الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن، أمس، أنه تم خلال عام 2025 إنشاء نحو 130 ألفاً و100 شركة تشير طبيعتها القانونية وعدد العاملين فيها إلى أنها ذات أهمية اقتصادية كبيرة، بزيادة قدرها 7.6% مقارنة بالعام السابق عليه.

في المقابل، ارتفع أيضاً عدد الشركات الكبيرة التي أوقفت نشاطها بنسبة 0.8% ليصل إلى نحو 99 ألفاً و900 شركة. غير أنه كما في جميع الأعوام منذ بدء السلسلة الإحصائية عام 2003، ظل عدد الشركات الجديدة يفوق عدد الشركات التي أغلقت.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة في ألمانيا العام الماضي، بما في ذلك الشركات الصغيرة، 640 ألفاً و500 شركة، أي بزيادة 7.7% مقارنة بعام 2024. وفي المقابل، تم تسجيل 502 ألف و200 حالة إغلاق نشاط تجاري.