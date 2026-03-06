«لوفتهانزا»: نتائج 2025 تجاوزت التوقعات

لندن (رويترز)

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، أمس، نتائج أفضل من المتوقع للسنة ​المالية 2025، إذ ساعدها تشديد الإدارة المالية وتجديد أسطولها في ضبط التكاليف وزيادة الأرباح.

وقال الرئيس ⁠التنفيذي ​للشركة كارستن شبور في بيان: «تمكنّا العام الماضي من زيادة الأرباح التشغيلية للمجموعة بشكل ملحوظ، وحققنا أعلى الإيرادات في تاريخنا. وتُظهر نتائجنا مرونة المجموعة واستقرارها».

وسجلت «لوفتهانزا» أرباحاً تشغيلية معدلة بلغت ملياري يورو (2.32 مليار دولار) مقارنةً مع 1.9 مليار يورو توقعها استطلاع للمحللين جمعته الشركة. ويُعدُّ ​ذلك ارتفاعاً من أرباح تشغيلية معدلة بلغت 1.6 مليار يورو في 2024. وذكرت الشركة أن ⁠التوقعات لعام 2026 غير واضحة بسبب الضبابية الجيوسياسية. ​وتوقعت نمو القدرة الاستيعابية 4%، إلى جانب زيادة في الإيرادات وهامش الربح.